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Бремер дал комментарий на тему возможного перехода в клуб из Англии

вчера, 17:57

Защитник «Ювентуса» Бремер высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны клубов из Англии.

Да, это правда — клубы АПЛ интересовались мной, но всему свое время. Я хочу остаться в «Ювентусе».

Я пришел сюда за трофеями, это лучший клуб Италии.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:22
Скорее, самый коррумпированный клуб Италии.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:26
Да вот и такое бывает!
Борешься, борешься за каждые 10, 50 очков, копишь на финальный день, а потом бац и понедельник, матчей мало.
А какая здесь может быть тактика, группа Заболотного в отличии от группы Яшина более ровная и накоплении у многих большие, здесь в более равных условиях пользователи.
Гость
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