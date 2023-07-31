Бремер дал комментарий на тему возможного перехода в клуб из Англии

Защитник «Ювентуса» высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны клубов из Англии.

Да, это правда — клубы АПЛ интересовались мной, но всему свое время. Я хочу остаться в «Ювентусе».

Я пришел сюда за трофеями, это лучший клуб Италии.