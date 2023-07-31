Бремер дал комментарий на тему возможного перехода в клуб из Англии

Защитник «Ювентуса» Бремер высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны клубов из Англии.
Да, это правда — клубы АПЛ интересовались мной, но всему свое время. Я хочу остаться в «Ювентусе».
Я пришел сюда за трофеями, это лучший клуб Италии.
Борешься, борешься за каждые 10, 50 очков, копишь на финальный день, а потом бац и понедельник, матчей мало.
А какая здесь может быть тактика, группа Заболотного в отличии от группы Яшина более ровная и накоплении у многих большие, здесь в более равных условиях пользователи.
Борешься, борешься за каждые 10, 50 очков, копишь на финальный день, а потом бац и понедельник, матчей мало.
А какая здесь может быть тактика, группа Заболотного в отличии от группы Яшина более ровная и накоплении у многих большие, здесь в более равных условиях пользователи.