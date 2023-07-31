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Скамакка имеет шансы перейти в «Интер»

вчера, 20:37

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка заинтересовал «Интер».

Коллектив из Милана предлагает за игрока около 20 миллионов евро. Клубы продолжают вести диалог. «Нерадзурри» также хотели бы подписать Фоларина Балогуна из «Арсенала», но данный вариант в «Интере» считают слишком дорогим.

На футболиста претендует и другой клуб Серии А.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:30
Как бы это не звучало для кого-то может быть и смешно или может даже безумие, но по мне так я его бы попробовал и в Реале . Классное молодое поколение атки к Родриго и Винисиусу . Быстрые , думающие игроки новой формации . Я думаю что с таким набором игроков, он бы совершенно по другому раскрылся и заиграл . Физически очень хорошо развит , высокий с хорошим видением ситуации и дриблингом. Я думаю что у него бы получилось . Да и трио получилось бы шикарное на многие годы, для Флорентино Перес то что надо . Это моё частное мнение .
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:13
Италия или Нидерланды, а именно Аякс !)
BDA8181
BDA8181 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:44
Это не клуб , это хозяева ЕБОБОШки!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:56
Какой клуб ему бы подошёл? Тот же вопрос о лиге.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:54
Почему Вы так оцениваете перечисленные трансферы?
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:36
ВХЮ - клуб с самыми идиотскими трансферами. То Алер, то Ярмоленко, то Влашич, то Скамакка.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Скамакка и Балогун абсолютно разного плана форвары. Да, они оба хорошо игроют центральных форвардов, но Джанлука это больше замена для ушедших Джеко и Лукаку, а Фоларин - это больше замена или конкурент для Мартинеса, хотя и центрфорварда он так же может сыграть! Скамакка высоченный, но при этом хорошо координирован, с хорошим ударом, а Фоларин более скоростной и техничный....
За Скамакку предлагают 20 млн, но было бы глупо со стороны ВХЮ отпускать такого игрока за копейки, учитывая что сами отдали за него почти 40млн
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04, ред.
Скамакка всегда мне нравился . Хороший нап , работяга на поле, если ещё найдёт свой клуб то может заиграть ещё лучше.
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