Скамакка имеет шансы перейти в «Интер»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка заинтересовал «Интер».
Коллектив из Милана предлагает за игрока около 20 миллионов евро. Клубы продолжают вести диалог. «Нерадзурри» также хотели бы подписать Фоларина Балогуна из «Арсенала», но данный вариант в «Интере» считают слишком дорогим.
На футболиста претендует и другой клуб Серии А.
За Скамакку предлагают 20 млн, но было бы глупо со стороны ВХЮ отпускать такого игрока за копейки, учитывая что сами отдали за него почти 40млн
За Скамакку предлагают 20 млн, но было бы глупо со стороны ВХЮ отпускать такого игрока за копейки, учитывая что сами отдали за него почти 40млн