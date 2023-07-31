Скамакка имеет шансы перейти в «Интер»

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вчера, 20:37

Нападающий «Вест Хэма» заинтересовал «Интер».

Коллектив из Милана предлагает за игрока около 20 миллионов евро. Клубы продолжают вести диалог. «Нерадзурри» также хотели бы подписать из «Арсенала», но данный вариант в «Интере» считают слишком дорогим.

На футболиста претендует и другой клуб Серии А.