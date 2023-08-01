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Огромный пёс Марсело и стиляга Депай. Лучшее из соцсетей футбольного мира

сегодня, 08:35
Рамос
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:22
У Джеко понравилась идея. Вот это и есть настоящие жизненные ценности!
Дринкуотер на второй фотке похож на маньяка из каких-нибудь 70-х...))))
А Депай просто ужас.... или я не понимаю нынешнюю моду, или просто прикол какой-то))
Гость
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