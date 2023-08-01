Огромный пёс Марсело и стиляга Депай. Лучшее из соцсетей футбольного мира

Собрали самое интересное из соцсетей футболистов.
Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сыграл в покер.
Экс-игрок «Челси» Дэнни Дринкуотер решил кардинально сменить имидж.
Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко показал, как изменилась его жизнь за 12 лет. Было:
Стало:
Серхио Рамос отдохнул с женой и детьми у бассейна. Может, пора найти себе новый клуб?
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер сыграл свадьбу.
Милота дня. Марсело с семьей.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отдохнул в Монте-Карло.
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто сфотографировался с Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз.
Состоялась встреча легендарных футболистов — Паоло Мальдини тепло обнялся с Андресом Иньестой.
Новичок «Вильярреала» Денис Суарес завершил карьеру холостяка.
Стиляга дня. Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай.
Легенда «Реала» Луиш Фигу съездил на природу.
Найдите на фото Антуана Гризманна — показал день в Сеуле.
Всем хорошего дня и позитивного настроения — берите пример с жены Эшли Коула, вот такие маски были на ее девичнике.
Дринкуотер на второй фотке похож на маньяка из каких-нибудь 70-х...))))
А Депай просто ужас.... или я не понимаю нынешнюю моду, или просто прикол какой-то))
Дринкуотер на второй фотке похож на маньяка из каких-нибудь 70-х...))))
А Депай просто ужас.... или я не понимаю нынешнюю моду, или просто прикол какой-то))