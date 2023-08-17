На «Химки» наложен запрет на регистрацию новичков.

На «Химки» наложили запрет на регистрацию новых игроков. В сообщении на официальном сайте РФС говорится:

Удовлетворить заявление ФК « КАМАЗ » (Набережные Челны) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Амира Хамаюни Мохаммада с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК « КАМАЗ » задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за задержку выплат по трансферному контракту в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.