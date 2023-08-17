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На «Химки» наложен запрет на регистрацию новичков

вчера, 17:59

На «Химки» наложили запрет на регистрацию новых игроков. В сообщении на официальном сайте РФС говорится:

Удовлетворить заявление ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Амира Хамаюни Мохаммада с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «КАМАЗ» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за задержку выплат по трансферному контракту в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «КАМАЗ», установленных настоящим решением.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:23
А велика ли задолжность? Может быть простить?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:30
Саид с "Белого солнце пустыни" говорил:
"Стреляли!".
Болельщик просто скажет по такому случаю:
"Химичат!".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Долг надоть гасить....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:37, ред.
На «Химки» наложен запрет на регистрацию новичков.

В последнее время внутри клуба Химки происходят какие-то странные вещи.

Складывается такое впечатление, что в клубе работают совершенно далёкие от футбола набор людей. После того как был приглашён в клуб на должность главного тренера Юрана, команда явно прибавила и начала показывать достаточно конкурентно способный футбол. Но что-то непонятное произошло и с Юраном по неизвестной причине расторгли контракт. И, как говорится, и пошло и поехало в тартарары.

При всём уважении к боссу клуба Садыгову, человек втапливает своё бабло в команду, но похоже что его окружение и люди работающие в клубе просто пилят бабло и ничего хорошего больше не понимают в футбольном хозяйстве. Пора бы уже сделать какие-то правильные выводы и перевернуть эту ситуацию в правильное и правовое русло. А то Химки с таким подходом скоро может уйти в небытие или стать одним из середнячков ФНЛ или ещё хуже ФНЛ 2 . Будем надеяться что всё ещё можно будет исправить.

Время расставит всё по местам.
drug01
drug01
вчера в 18:26
У Химок трудности со всех сторон, Вылетать легко а зайти не просто
izrafel
izrafel
вчера в 18:16
Химки похоже хотят вообще опустить на дно
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
Долги надо платить ,теперь всё зависит от самих Химок.
Гость
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