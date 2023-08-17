На «Химки» наложен запрет на регистрацию новичков.

На «Химки» наложили запрет на регистрацию новых игроков. В сообщении на официальном сайте РФС говорится:
Удовлетворить заявление ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Амира Хамаюни Мохаммада с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «КАМАЗ» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за задержку выплат по трансферному контракту в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед ФК «КАМАЗ», установленных настоящим решением.
В последнее время внутри клуба Химки происходят какие-то странные вещи.
Складывается такое впечатление, что в клубе работают совершенно далёкие от футбола набор людей. После того как был приглашён в клуб на должность главного тренера Юрана, команда явно прибавила и начала показывать достаточно конкурентно способный футбол. Но что-то непонятное произошло и с Юраном по неизвестной причине расторгли контракт. И, как говорится, и пошло и поехало в тартарары.
При всём уважении к боссу клуба Садыгову, человек втапливает своё бабло в команду, но похоже что его окружение и люди работающие в клубе просто пилят бабло и ничего хорошего больше не понимают в футбольном хозяйстве. Пора бы уже сделать какие-то правильные выводы и перевернуть эту ситуацию в правильное и правовое русло. А то Химки с таким подходом скоро может уйти в небытие или стать одним из середнячков ФНЛ или ещё хуже ФНЛ 2 . Будем надеяться что всё ещё можно будет исправить.
Время расставит всё по местам.
В последнее время внутри клуба Химки происходят какие-то странные вещи.
Складывается такое впечатление, что в клубе работают совершенно далёкие от футбола набор людей. После того как был приглашён в клуб на должность главного тренера Юрана, команда явно прибавила и начала показывать достаточно конкурентно способный футбол. Но что-то непонятное произошло и с Юраном по неизвестной причине расторгли контракт. И, как говорится, и пошло и поехало в тартарары.
При всём уважении к боссу клуба Садыгову, человек втапливает своё бабло в команду, но похоже что его окружение и люди работающие в клубе просто пилят бабло и ничего хорошего больше не понимают в футбольном хозяйстве. Пора бы уже сделать какие-то правильные выводы и перевернуть эту ситуацию в правильное и правовое русло. А то Химки с таким подходом скоро может уйти в небытие или стать одним из середнячков ФНЛ или ещё хуже ФНЛ 2 . Будем надеяться что всё ещё можно будет исправить.
Время расставит всё по местам.