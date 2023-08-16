Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча

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вчера, 23:58

Главный тренер «Барселоны» получил двухматчевую дисквалификацию.

Специалист был удалён во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0). Арбитр встречи в отчёте указал следующее:

На 70-й минуте тренер Хави был удалён по следующей причине: покинул свою техническую зону с поднятыми руками в сторону зоны резервного судьи, якобы протестуя против одного из моих решений, будучи ранее предупрежденным четвёртым арбитром. После удаления он остался у входа в тоннель, и делегат на поле должен был предупредить его об уходе.

Вингер каталонской команды также пропустит 2 игры после того, как получил красную карточку в прошедшем поединке за фол на Гастоне Альваресе. В решении говорится: