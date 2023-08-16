Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча

Главный тренер «Барселоны» Хави получил двухматчевую дисквалификацию.
Специалист был удалён во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0). Арбитр встречи Сесар Сото в отчёте указал следующее:
На 70-й минуте тренер Хави был удалён по следующей причине: покинул свою техническую зону с поднятыми руками в сторону зоны резервного судьи, якобы протестуя против одного из моих решений, будучи ранее предупрежденным четвёртым арбитром. После удаления он остался у входа в тоннель, и делегат на поле должен был предупредить его об уходе.
Вингер каталонской команды Рафинья также пропустит 2 игры после того, как получил красную карточку в прошедшем поединке за фол на Гастоне Альваресе. В решении говорится:
На 42-й минуте игрок Рафинья был удалён по следующей причине: удар соперника рукой с применением чрезмерной силы, когда не было борьбы за мяч.