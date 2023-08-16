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Хави и Рафинья дисквалифицированы на 2 матча

вчера, 23:58
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави получил двухматчевую дисквалификацию.

Специалист был удалён во время матча 1-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0). Арбитр встречи Сесар Сото в отчёте указал следующее:

На 70-й минуте тренер Хави был удалён по следующей причине: покинул свою техническую зону с поднятыми руками в сторону зоны резервного судьи, якобы протестуя против одного из моих решений, будучи ранее предупрежденным четвёртым арбитром. После удаления он остался у входа в тоннель, и делегат на поле должен был предупредить его об уходе.

Вингер каталонской команды Рафинья также пропустит 2 игры после того, как получил красную карточку в прошедшем поединке за фол на Гастоне Альваресе. В решении говорится:

На 42-й минуте игрок Рафинья был удалён по следующей причине: удар соперника рукой с применением чрезмерной силы, когда не было борьбы за мяч.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:15
нарушитель должен сидеть на трибуне ! )
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 03:23
Посмотрим как у него это получится.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 03:23
Лихо начали, интересно как будет с дисквалификациями дальше.
протон
протон
сегодня в 01:25
Вообще Хетафе шикарно разыграл. Они в совокупности были куда грубее и жестче, но никто из игроков так сильно не выделялся по жесткости, как тот же Рафинья, который и повелся на эту совокупную жесткость игроков Хетафе. Ему по делу дали дисквал, но я надеюсь, что с такой грязной игрой Хетафе со свистом вылетит из лиги. Без обид болельщикам Хетафе
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:35
У Хави есть повод задуматься и по крайней мере постараться держать "себя в руках".
sova147
sova147
сегодня в 00:08
Первый тур и такие дисквалификации уже
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