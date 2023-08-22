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«Локомотив» продлил контракты с Карпукасом и Морозовым

вчера, 15:51

«Локомотив» продлил контракты с защитником Евгением Морозовым и полузащитником Артёмом Карпукасом. С Евгением соглашение продлено на три года, а с Артёмом на четыре. Стоит отметить, что оба футболиста являются воспитанниками «Локомотива».

В текущем сезоне Карпукас провёл 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 5 миллионов евро. Морозов в текущем сезоне провёл 3 игры. Ориентировочная стоимость 22-летнего защитника по Transfermarkt 1 миллион евро.

«Локомотив» продлил контракты с Карпукасом и Морозовым

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21
Несмотря на Пиняева, Дзюбу и Глушенкова я считаю, что Карпукас главный игрок Локо, самый важный и системообразующий, без него в центре поля дыра
Насчёт Морозова фиг знает, ему ещё надо себя раскрывать и показывать что он футболист, а не ходок с мячом. Всё таки основа главной команды это уже уровень. А вот Артём себя доказал и продолжает доказывать.
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Подписали контракт считай, что купили и сразу продавать?
CTePx
CTePx ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:04
Воспитанники Локомотива. Один лучший в РПЛ по количеству отборов и перехватов, другой перспективный молодой защитник.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:36
Вот теперь можно и продавать их.
izrafel
izrafel
вчера в 16:17
Это очень хорошо, что именно своих воспитанников оставили. Удач им!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:07
Карпукас с Краснодаром не затерялся...
Сп62
Сп62 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:00
И Локомотив интересен и ребята хорошие. Молодцы, что подписали.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:57
Локомотив мало кому интересен
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:57
Это хорошо,пришло время,когда паспортисты в цене не за паспорт,а некоторые иные ценности.
CTePx
CTePx
вчера в 15:53
Отличная новость!
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