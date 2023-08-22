«Локомотив» продлил контракты с Карпукасом и Морозовым

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вчера, 15:51

«Локомотив» продлил контракты с защитником и полузащитником . С Евгением соглашение продлено на три года, а с Артёмом на четыре. Стоит отметить, что оба футболиста являются воспитанниками «Локомотива».

В текущем сезоне Карпукас провёл 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего россиянина в 5 миллионов евро. Морозов в текущем сезоне провёл 3 игры. Ориентировочная стоимость 22-летнего защитника по Transfermarkt 1 миллион евро.