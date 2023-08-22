Стали известны сроки контракта нового главного тренера «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, на какой срок рассчитан контракт нового главного тренера Давида Деограсии.
До конца сезона. Если он решит задачу (остаться в РПЛ), то контракт может быть пролонгирован.
Также Андреев рассказал, почему выбор пал на испанского специалиста.
Во‑первых, он знает эту команду. Знает, в какой футбол играл «Оренбург» в том чемпионате и во что сейчас играет. Видит проблемные места, знает игроков. Плюс, мы знаем, как он работает. Убедились за эти полгода, которые он работает в академии. Характер человека, цели, задачи — всё это у нас в принципе совпадает. Поэтому и было принято такое решение.
Стоит отметить, что Деограсия владеет русским языком.
50-летний специалист возглавлял следующие команды: «Терор» Испания, «Сурин» Тайланд, «Динамо» Брест до 17 лет, «Шахтёр» Солигорск до 19 лет и молодёжную команду «Оренбурга».
Ранее стало известно, что клуб из Оренбурга покинул Иржи Ярошик.