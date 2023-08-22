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Стали известны сроки контракта нового главного тренера «Оренбурга»

22 августа 2023, 11:56

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, на какой срок рассчитан контракт нового главного тренера Давида Деограсии.

До конца сезона. Если он решит задачу (остаться в РПЛ), то контракт может быть пролонгирован.

Также Андреев рассказал, почему выбор пал на испанского специалиста.

Во‑первых, он знает эту команду. Знает, в какой футбол играл «Оренбург» в том чемпионате и во что сейчас играет. Видит проблемные места, знает игроков. Плюс, мы знаем, как он работает. Убедились за эти полгода, которые он работает в академии. Характер человека, цели, задачи — всё это у нас в принципе совпадает. Поэтому и было принято такое решение.

Стоит отметить, что Деограсия владеет русским языком.

50-летний специалист возглавлял следующие команды: «Терор» Испания, «Сурин» Тайланд, «Динамо» Брест до 17 лет, «Шахтёр» Солигорск до 19 лет и молодёжную команду «Оренбурга».

Ранее стало известно, что клуб из Оренбурга покинул Иржи Ярошик.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 августа в 04:43
это будет горячая сковорода !
Сп62
Сп62
22 августа в 21:26
Владеет русским, а на встрече с командой выступал с переводчиком.
Напрасный труд
Напрасный труд
22 августа в 17:13
У них на сезон готов "шорт лист" из главных тренеров на каждый месяц турнира этого сезона.Даже с переизбытком.Запасливые и предусмотрительные!
Шуnя771
Шуnя771
22 августа в 12:32
Главное сохранить щедрость спонсоров...
ДСА
ДСА
22 августа в 12:27
Похоже стыков Оренбургу в этом сезоне не избежать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 августа в 12:16
Быстро переобуваться!).
Scorp689
Scorp689
22 августа в 12:05
Надо было на 10 лет, после 5 матчей уволить, и выплатить компенсацию за 9,5 годов... Прачечная РПЛ...
idres
idres
22 августа в 12:02
Очередное шило на мыло с одной лишь целью - а вдруг повезёт удержаться в РПЛ! Тогда по-прежнему можно будет создавать видимость деятельности и пилить на уровне этой "крутой" РПЛ. А то ж, если свалиться в 1-ю лигу, то пайка из госбюджета будет значительно урезана
k6dp96bs5svz
k6dp96bs5svz
22 августа в 11:57
Не спасёт от пердива эта География
Гость
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