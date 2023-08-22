Стали известны сроки контракта нового главного тренера «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, на какой срок рассчитан контракт нового главного тренера .

Также Андреев рассказал, почему выбор пал на испанского специалиста.

Во‑первых, он знает эту команду. Знает, в какой футбол играл «Оренбург» в том чемпионате и во что сейчас играет. Видит проблемные места, знает игроков. Плюс, мы знаем, как он работает. Убедились за эти полгода, которые он работает в академии. Характер человека, цели, задачи — всё это у нас в принципе совпадает. Поэтому и было принято такое решение.