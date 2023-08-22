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Мбаппе хочет продлить контракт с ПСЖ

вчера, 11:04

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг с клубом устной договорённости о продлении контракта. Инициатором переговоров был игрок, так как он не хочет покидать парижан бесплатно.

Если контракт не удастся продлить, то француз откажется от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, это позволит сэкономить ПСЖ 100 миллионов евро. Также футболист заявил, что он готов играть за команду и отдавать все силы дпя завоевания трофеев.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. На его счету 261 игра, 213 голов, 98 ассистов и 41 карточка (38 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне 24-летний форвард провёл один матч и забил один мяч. Контракт француза с ПСЖ действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:44
Собственно говоря, а что это все взъелись на Мбаппе?
Он, что кому то, что то обещал или клялся в любви?
Про якобы переход в Реал мы все знаем из уст Переса и окружения Реала, да ещё Тебас там на ПСЖ жалобы строчит.

Мбаппе правильно делает, хранит тишину и решает сам свою судьбу, даже если он выбирает деньги, то это его выбор.
И собственно почему здесь все решают за него?
Как мне кажется тут больше говорит обида, что он динамит Реал и не более того!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:32
Перес опять костюм клоуна наглаживает!!!
Nazi
Nazi
вчера в 16:50, ред.
Стереотип "Все лучшие ДОЛЖНЫ играть за Реал" рушится из года в год.. Все монополии когда то сдают свои позиции. Пора бы болельщикам тоже осознать, что лучшие могут играть и в Париже, и в Сити, а не только в Реале..
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:24
Про Бройлер 747 - это в точку)
Hamman
Hamman
вчера в 15:06
Можно только представить как сокрушаются родители Мбаппе что у них тогда не родилась тройня. Одного в ПСЖ, второго в Реал, а третьего в СА за пол льярда париков...
jwb25u7h2wrt
jwb25u7h2wrt
вчера в 14:44
Мбаппе идиот, всех за нос водит,не может определиться
протон
протон ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:26
Реалу он не нужен, думаю, сейчас ведь предложений от сливочных не было, да и состав напов полностью укомплектован в Реале. Я думаю, что всё-таки Мбаппе отработает контракт до конца и на следующее лето покинет клуб бесплатно, на что и рассчитывает Реал. И тут есть еще два варианта - это Реал или СА. Все зависит от денежной жадности игрока. Такая вот денежная мотивация. Как бы не загубила талант. И вообще Реал выше Мбаппе, если Килиан хочет в Реал, он должен сделать первый шаг, за ним никто гнаться не будет. Клуб выше любого игрока! Да и какую ЗП потребует Мбаппе если перейдет в Реал, от той суммы что озвучил МБаппе будет не удивительным если сам Реал откажется от игрока. Тут вариантов много. В общем Санта -Барбара с Мбаппе продолжается. (Дринкинс, сколько осталось до конца? Каламбур. Крутое пике)
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:53
Как болельщик Реала, очень надеюсь, что Мбаппе все же подпишет контракт с ПСЖ и Перес наконец-то откажется от навязчивой идеи купить француза. ПСЖ воспитали эту избалованную принцессу, пусть с ней и возятся.
112910415
112910415
вчера в 12:45
нужен бонус за отзывчивость
cpnmgy43jfaw
cpnmgy43jfaw
вчера в 12:44
Значит продолжит неадеквашка позорные ничейки гонять с в сотни раз более дешёвыми Лорьянами и Тулузами
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:40
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
Чепуху какую-то несет Мбаппе. Наверное кто-то его поприжал.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:21
наконец-то эта сага закончится
lotsman
lotsman
вчера в 12:17
Я уж думал, что этот бесконечный сериал наконец то закончился, ан нет, конца, по всему видимо, дождёмся не скоро.
izrafel
izrafel
вчера в 12:04
Задолбал уже всех черепашка... сбагрить его нужно срочно куда ни будь подальше от нормального футбола...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Мбаппе хочет продлить контракт с ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Мбаппе хочет продлить контракт с ПСЖ .
3ton
3ton
вчера в 11:36
Он меня уже достал . Пусть сидит в своем ПСЖ .
Ведет себя как женщина .
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:34
Остался еще человек в футбольном мире, кого он не за69л?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:18
Снова здравствуйте!))
Futurista
Futurista
вчера в 11:11
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:06
еще еще еще
не хватает новостей о метаниях черепашки
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