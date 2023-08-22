Мбаппе хочет продлить контракт с ПСЖ .

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг с клубом устной договорённости о продлении контракта. Инициатором переговоров был игрок, так как он не хочет покидать парижан бесплатно.
Если контракт не удастся продлить, то француз откажется от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, это позволит сэкономить ПСЖ 100 миллионов евро. Также футболист заявил, что он готов играть за команду и отдавать все силы дпя завоевания трофеев.
Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. На его счету 261 игра, 213 голов, 98 ассистов и 41 карточка (38 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне 24-летний форвард провёл один матч и забил один мяч. Контракт француза с ПСЖ действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе.
Он, что кому то, что то обещал или клялся в любви?
Про якобы переход в Реал мы все знаем из уст Переса и окружения Реала, да ещё Тебас там на ПСЖ жалобы строчит.
Мбаппе правильно делает, хранит тишину и решает сам свою судьбу, даже если он выбирает деньги, то это его выбор.
И собственно почему здесь все решают за него?
Как мне кажется тут больше говорит обида, что он динамит Реал и не более того!
Он, что кому то, что то обещал или клялся в любви?
Про якобы переход в Реал мы все знаем из уст Переса и окружения Реала, да ещё Тебас там на ПСЖ жалобы строчит.
Мбаппе правильно делает, хранит тишину и решает сам свою судьбу, даже если он выбирает деньги, то это его выбор.
И собственно почему здесь все решают за него?
Как мне кажется тут больше говорит обида, что он динамит Реал и не более того!
Ведет себя как женщина .
Ведет себя как женщина .
не хватает новостей о метаниях черепашки
не хватает новостей о метаниях черепашки