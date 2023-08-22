Мбаппе хочет продлить контракт с ПСЖ .

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вчера, 11:04

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции достиг с клубом устной договорённости о продлении контракта. Инициатором переговоров был игрок, так как он не хочет покидать парижан бесплатно.

Если контракт не удастся продлить, то француз откажется от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, это позволит сэкономить ПСЖ 100 миллионов евро. Также футболист заявил, что он готов играть за команду и отдавать все силы дпя завоевания трофеев.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. На его счету 261 игра, 213 голов, 98 ассистов и 41 карточка (38 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне 24-летний форвард провёл один матч и забил один мяч. Контракт француза с ПСЖ действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе.