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Лучший бомбардир прошлого сезона Лиги 2 перешёл в «Аякс»

вчера, 10:43

Форвард «Меца» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе перешёл в «Аякс». Игрок подписал контракт до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Микаутадзе был в системе «Метца» с 2017 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 40 игр в Лиге 2 и Кубке Франции, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне Лиги 1 22-летний грузин сыграл 3 матча, забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

Лучший бомбардир прошлого сезона Лиги 2 перешёл в «Аякс»

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:18
Думаю Жорж стрельнет в Эрадивизии и Аякс будет всего лишь трамплином в карьере молодого и талантливого грузинского игрока! Жорж невысокий, но очень резкий и шустрый, да и со скоростью порядок! Помню зажигал уже один гркзинский бомбардир в Аяксе, Шота Арвеладзе, возможно и Жорж повторит его судьбу в Амстердамском клубе!!!
В Гркзии сейчас вообще очень интересное поколение молодых игроков! Микаутатадзе, Хвича, Мамардашвили, Чаквитадзе, Давиташвили....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:33
Хорошая результативность,должен пригодиться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:57
Грузины прям разбрелись по всей Европе...
Гость
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