Лучший бомбардир прошлого сезона Лиги 2 перешёл в «Аякс»

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вчера, 10:43

Форвард «Меца» и сборной Грузии перешёл в «Аякс». Игрок подписал контракт до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов.

Микаутадзе был в системе «Метца» с 2017 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 40 игр в Лиге 2 и Кубке Франции, забил 24 мяча и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне Лиги 1 22-летний грузин сыграл 3 матча, забил 2 мяча и отдал результативную передачу.