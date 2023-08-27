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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» объявил о трансфере Кудуса из «Аякса»

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:40
Чемпионат уже начался, а составы до конца ещё не сформированы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:50
ВХЮ после продажи Райса отлично обоготился и теперь спокойно усиливает свой состав вполне приличными игроками! Взяли за смешные деньги Уорда-Прауза, взяли из Аякса отличного опорника Альвареса, и вот теперь из того же Аякса берут очень интересного Мо Кудуса! Если судить по Эрадивизии то игрок топчик, и дриблинг, и скорость, и реализация и создание моментов, во всех шикарен! Как покпжет себя в АПЛ скоро узнаем, но думаю не пропайдет!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:56
На бумаге отличный трансфер.
Не фоне чемпионата Голландии был хорош! Поглядим, как заиграет в Англии. Антони и Зиеш так же круто играли в Аяксе, но в АПЛ…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:28
Вот этого бы Кудуса на место Салаха и было б б збс в Ливерпуле по-моему
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15, ред.
Аякс как штамповка в казначействе , печатает деньги 💰 💰 💰 !)
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