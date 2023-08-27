«Вест Хэм» объявил о трансфере Кудуса из «Аякса»

Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о переходе нападающего «Аякса» Мохаммеда Кудуса.
Контракт с форвардом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 45 млн евро.
Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о переходе нападающего «Аякса» Мохаммеда Кудуса.
Контракт с форвардом подписан до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 45 млн евро.
Не фоне чемпионата Голландии был хорош! Поглядим, как заиграет в Англии. Антони и Зиеш так же круто играли в Аяксе, но в АПЛ…
Не фоне чемпионата Голландии был хорош! Поглядим, как заиграет в Англии. Антони и Зиеш так же круто играли в Аяксе, но в АПЛ…