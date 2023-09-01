Определились все участники группового этапа Лиги Европы

В четверг определились все участники групповой стадии Лиги Европы сезона 2023/24.
В основном этапе турнира сыграют: ЛАСК, «Штурм» (Австрия), «Карабах» (Азербайджан), «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия), «Арис» (Кипр), «Славия Прага», «Спарта Прага» (Чехия), «Брайтон», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (Англия), «Бетис», «Вильярреал» (Испания), «Марсель», «Ренн», «Тулуза» (Франция), «Фрайбург», «Байер» (Германия), АЕК, «Олимпиакос», «Панатинаикос» (Греция), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Аталанта», «Рома» (Италия), «Шериф» (Молдавия), «Аякс» (Нидерланды), «Мольде» (Норвегия), «Ракув» (Польша), «Спортинг» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бачка-Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Хэкен» (Швеция).
Жеребьёвка группового этапа пройдёт сегодня, 1 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты