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Определились все участники группового этапа Лиги Европы

вчера, 09:34

В четверг определились все участники групповой стадии Лиги Европы сезона 2023/24.

В основном этапе турнира сыграют: ЛАСК, «Штурм» (Австрия), «Карабах» (Азербайджан), «Юнион Сент-Жиллуаз» (Бельгия), «Арис» (Кипр), «Славия Прага», «Спарта Прага» (Чехия), «Брайтон», «Ливерпуль», «Вест Хэм» (Англия), «Бетис», «Вильярреал» (Испания), «Марсель», «Ренн», «Тулуза» (Франция), «Фрайбург», «Байер» (Германия), АЕК, «Олимпиакос», «Панатинаикос» (Греция), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Аталанта», «Рома» (Италия), «Шериф» (Молдавия), «Аякс» (Нидерланды), «Мольде» (Норвегия), «Ракув» (Польша), «Спортинг» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бачка-Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Хэкен» (Швеция).

Жеребьёвка группового этапа пройдёт сегодня, 1 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
protest58us
protest58us ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 12:53
Севилья главный фаворит
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 11:55
Жду интересный жребий.
протон
протон
вчера в 11:52
Фиорентина Кокорина в Лиге Конференций , а Арис в котором Кокорин стал лучшим игроком и привёл клуб к Чемпионству играет в Лиге Европы, странно что аренду не продлили, Итальяно не даёт Коко играть .))
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
Севилью сюда не стали записывать? Не удивлюсь, если он появятся в ЛЕ по весне))
Grizly88
Grizly88 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 10:15
Не сказал бы
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:47
Ливерпуль главный фаворит
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