В «Ахмате» хотят продлить контракт с Конате

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался об интересе «Аль-Ахли» из Каира к форварду .

По словам агента, Конате интересуется «Аль-Ахли». На данный момент к нам никто не обращался из египетского клуба. Общались ли мы с нападающим о возможном продлении контракта? У нас есть желание продлить соглашение с Конате. Делали ли мы ему предложение или нет — это внутренняя кухня клуба, которую не готовы комментировать.