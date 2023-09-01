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В «Ахмате» хотят продлить контракт с Конате

вчера, 14:55

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался об интересе «Аль-Ахли» из Каира к форварду Мохамеду Конате.

По словам агента, Конате интересуется «Аль-Ахли». На данный момент к нам никто не обращался из египетского клуба. Общались ли мы с нападающим о возможном продлении контракта? У нас есть желание продлить соглашение с Конате. Делали ли мы ему предложение или нет — это внутренняя кухня клуба, которую не готовы комментировать.

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lotsman
lotsman
вчера в 15:15
Продлевайте поскорее, а то шейхи его уведут.)
FenixSL
FenixSL ответ dmp2ucwbkf63 (раскрыть)
вчера в 15:10
с помощью чего сохранять?
денег? ..не выйдет
уровень футбола? ..не выйдет
перспективы? ..не выйдет
dmp2ucwbkf63
dmp2ucwbkf63
вчера в 15:06
Сохранять его надо, качественный нап
Гость
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