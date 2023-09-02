«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на 1-е место в РПЛ

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вчера, 22:01

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ .

На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 83-й минуте Эдуард Сперцян с пенальти удвоил преимущество «быков».

«Краснодар» идёт на 1-м месте (17 очков), «Спартак» занимает 8-е место (10 очков).