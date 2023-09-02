«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на 1-е место в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.
На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 83-й минуте Эдуард Сперцян с пенальти удвоил преимущество «быков».
«Краснодар» идёт на 1-м месте (17 очков), «Спартак» занимает 8-е место (10 очков).
Тренер не может выбрать из большого количества классных игроков 11 лучших
Я видел только первый тайм, но он в исполнении Спартака был никакой Потратили много денег на хороших новичков, а результат минимальный
Я не могу объективно судить об игре Спартака так как ни одного матча полностью не видел, но результаты команды меня удивляют. Я думал что в этом сезоне Спартак будет одним из главных претендентов на чемпионство
Тренер не может выбрать из большого количества классных игроков 11 лучших
Я видел только первый тайм, но он в исполнении Спартака был никакой Потратили много денег на хороших новичков, а результат минимальный
Я не могу объективно судить об игре Спартака так как ни одного матча полностью не видел, но результаты команды меня удивляют. Я думал что в этом сезоне Спартак будет одним из главных претендентов на чемпионство
Если по игре, то Краснодар- комбинационный футбол, венские кружева, вдохновение в атаке, но- позиционные ошибки в защите и отсутствие опорной зоны. Про Спартак- азиатские набеги, навесы, невразумительная игра по всей ширине поля, примитивизм в атаке, в которой потерялся даже фантастический Промес. Денисов- это неплохой игрок- это венец работы Абаскаля!!!
У Абаскаля всё наоборот. В игре с Зенитом- примитивный прессинг погубил и приблизил поражение Спартака. А вот в игре с техничным Краснодаром- прессинг мог принести плоды, поскольку, команды, типа Краснодара прессинг не любят. Но это уже все история. А в действительности, имеем поражение, очевидное, тренерское, бездумное и бездарное.
В 1-м тайме, команды не замечали центр поля, проходили его быстро, что придавало игре динамику и остроту. Во 2-м тайме, КБ попытались оживить игру случайным ударом в перекладину, но на этом всё и закончилось. Краснодар использовал рваный темп, в нужный момент включился и забил второй гол.
Чисто тренерская победа и чисто тренерское поражение. Видимо, победа Спартака пару дней назад над Оренбургом в кубке, так вскружила голову, что и сегодня решили, также, левой ногой победить соперника. Не вышло- соперник другой...
Если по игре, то Краснодар- комбинационный футбол, венские кружева, вдохновение в атаке, но- позиционные ошибки в защите и отсутствие опорной зоны. Про Спартак- азиатские набеги, навесы, невразумительная игра по всей ширине поля, примитивизм в атаке, в которой потерялся даже фантастический Промес. Денисов- это неплохой игрок- это венец работы Абаскаля!!!
У Абаскаля всё наоборот. В игре с Зенитом- примитивный прессинг погубил и приблизил поражение Спартака. А вот в игре с техничным Краснодаром- прессинг мог принести плоды, поскольку, команды, типа Краснодара прессинг не любят. Но это уже все история. А в действительности, имеем поражение, очевидное, тренерское, бездумное и бездарное.
В 1-м тайме, команды не замечали центр поля, проходили его быстро, что придавало игре динамику и остроту. Во 2-м тайме, КБ попытались оживить игру случайным ударом в перекладину, но на этом всё и закончилось. Краснодар использовал рваный темп, в нужный момент включился и забил второй гол.
Чисто тренерская победа и чисто тренерское поражение. Видимо, победа Спартака пару дней назад над Оренбургом в кубке, так вскружила голову, что и сегодня решили, также, левой ногой победить соперника. Не вышло- соперник другой...