Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на 1-е место в РПЛ

вчера, 22:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.

На 40-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 83-й минуте Эдуард Сперцян с пенальти удвоил преимущество «быков».

«Краснодар» идёт на 1-м месте (17 очков), «Спартак» занимает 8-е место (10 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Оренбург» разгромил «Сочи» в поединке Премьер-Лиги
Сегодня, 15:00
Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» и выйти на 1-е место в Лиге 1
Вчера, 23:54
«Наполи» дома проиграл «Лацио»
Вчера, 23:46
«Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией» Менхенгладбах
Вчера, 21:28
«Крылья Советов» разгромили «Факел» и вышли на 1-е место в РПЛ
Вчера, 19:28
Гол Беллингема принёс «Реалу» волевую победу над «Хетафе»
Вчера, 19:21
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 11:15
Состав, конечно должен быть стабильным и сыгранным, а по возможности еще и качественным. Но иногда, тренер старается под определенного соперника поменять игру, а значит и состав. С одной стороны- это правильно, но только тогда, когда тренер ясно представляет себе ситуацию со своей командой и возможности соперника. Если в игре с ДИНАМО, всё стало ясно уже в первые 20мин., то с Краснодаром всё с самого начала пошло не так. Сошлись две похожие по стилю команды, тренер, одной из которой, еще перед игрой раскусил соперника, а тренер другой команды- похоже так и не понял в какой футбол ему играть...
Capral
Capral ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 10:10, ред.
Вы не поняли сарказма..Оренбург- это Динамо.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 09:53
Посмотрел запись. Оборона Спартака - ужас.
hrxu3dae8a95
hrxu3dae8a95 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:36
Другой судья еще пару пенальти в ворота спартака поставил бы.
Николай Кац 1
Николай Кац 1
сегодня в 09:19
Слов нет! Сплошное разочарование... С такой игрой место "Спартака" в ФНЛ. Что за состав? Почему в старте не вышел Бабич? Его что покупали для матчей на кубок? Денисов это что-то с чем-то. Абаскаль не тянет и его надо менять. Хотя бы болельщиков своих пожалели, а то мы постоянно на валидоле. Стыдно! А ведь имя "Спартак"-это эпоха!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:39
Спартак с Оренбургом в кубке не встречаются
ABir
ABir
сегодня в 08:09
Заслуженная победа Краснодара, и заслуженное первое место
adekvat
adekvat
сегодня в 07:08
Рад за Краснрдар наконец то результат появился у команды, лиж бы не сдулисьпо ходу сезона.
рже
рже
сегодня в 06:48
Тренер тут непричем, из всего этого сброда в футбол умеет играть только Промес.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 06:24
Ну не в Спартак , так в другой бы клуб ушел как и Караскаль. Понимаете они не нашли общий язык с тренером , не сработались. А Спартак всем платит ...щедрые...начиная от Пэдро.....).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 06:21
Насчет русских тренеров не согласен...Осинкин в Самаре с пацанами работает и ставит игру , и делает результат...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:19
Закономерная победа хозяев, Абаскаля этого на выход! Если вкратце об игре.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:42
Начало твоего комментария начинается про Спартак, а не про Краснодар.
А потом ты удивляешься как это такие как ты пишут про Спартак, а не про Краснодар и даже проценты до десятых вычислил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:14
Будем считать что Спартак тренируется на кошках, пока.
Краснодар, идущий на 1-ом месте, сломал зуб об это.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51, ред.
Альтернативное название ветки - «Спартак» проиграл «Краснодару» и вернулся на 9-е место в РПЛ"...

Не понятно почему 96,7% комментов про Спартак...
Если у команды 1 очко в 4-х матчах - то тут говорить нет смысла...нужны оргвыводы...

Лучше о Краснодаре....
Браво Ивич...Браво Краснодар...
Единственный клуб без поражений в сезоне...
Единственный клуб с аншлагом в РПЛ....
1 пропущенный гол в 5-ти последних официальных матчах...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:38
Абаскалю ,видимо ,не знакомо русское выражение - от добра добра не ищут . Сыграли ребята хорошо с Динамо , так какого ты ..... меняешь состав ? Просто диву даёшься ! Такое впечатление ,что за такой промежуток времени он так и не изучил своих игроков . В упор не хочет видеть ,что капитан и Зобнин наелись и заканчивают с футболом ,что Игнатов играет хорошо через три матча на четвёртый , что Денисов играет через раз ,что Литвинов ,хоть кто-то его и расхваливает , полнейшее дер.....мо ! Как можно было отдать в аренду Бальде с Шамаром ,когда у тебя один Соболев ? Мелёшин ,как игрок - вообще тяжёлый случай ?! Короче ,к тренеру просто уйма вопросов ! Менять Абаскаля ? А на кого ? Наши русские тренеры ещё хуже !
viv
viv
вчера в 23:04
"Краснодар" обыграл "Спартак" и уйдет на перерыв лидером РПЛ, браво Быки, так держать.
Nottrow
Nottrow
вчера в 23:04
Очередная, коррупционная схема с главным тренером дала результат, поделят бабки, а спартак на десятое место.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:50
такое ощущение, что Абаскаль поплыл, ищет что-то новое, а нужно сделать всё проще
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:47
Толя не с остановке , а с помойки....так вернее будет. Сезон провален , все...сейчас пойдут скоро более серьезные матча чем в начале и ....
Red blu
Red blu
вчера в 22:44, ред.
Владимир_Спартак, хоть куда просто так не сбегают. А переманивают на лучших условиях.
Медина будет зарабатывать в «Спартаке» в два раза больше: по неофициальным данным, €1,6 млн в год при трехлетнем контракте.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:43
С Победой Соседи!!!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:43
Спартак отдал в аренду Николсона и Бальде ( картину они не портили, но и с ними команда сильнее не выглядела) до закрытия трансферного окна в рпл есть пару недель и нам просто необходим форвард, который умеет делать разницу! Соболева на весь сезон не хватит, да и видно Саша тяжеловат и не умеет обыгрывать защитника соперника один в один ( как к примеру Кордоба из краснодара) не пора ли лукойлу раскошелиться и приобрести Габриэля Барбозу???
УрсХох
УрсХох
вчера в 22:42
Почему Селихов не был удален?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Его не переманили он сам сбежал от федота , как и Караскаль....не сработались и им было уходить хоть куда глаза глядят...)
d1metras
d1metras
вчера в 22:37
1 очко в 4х матчах.. гребаный испанский стыд...ни игры ни результата..
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:36
Барселона этого не переживет....
Моё Почтение, Уважаемый!
halfbeek
halfbeek ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
По Умярову соглашусь, хотя весь центр борьбу проигрывал. Краснодар при потере сразу вступал в прессинг и спартачи стушевались. Не нашлось хотя бы одного мастеровитого для подбора мяча и разгона атак. Не исключаю что духота отнимала много сил у тех кто менее привычен к ней.
nubom
nubom ответ goodmonter (раскрыть)
вчера в 22:31
Мне даже подумать страшно, что Денисов сделает, если у него не получится устроиться в Барселону
viv
viv
вчера в 22:30, ред.
Вот и всё чемпионство закончилось.Спартак проиграл по всем статьям. А столько было шума после побед в первых турах над аутсайдерами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 