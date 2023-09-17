«Акрон» выиграл у «Кубани» в матче Первой лиги

«Кубань» уступила «Акрону» в матче 10-го тура Первой лиги (0:1).
Гол забил Андрес Понсе на 45-й минуте. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Владислав Галкин.
После поединка «Кубань» идет на 17-м месте (5 очков), «Акрон» расположился на 2-й строчке (17 баллов).
В другой встрече «Торпедо» минимально переиграл «Енисей».
Но так же, как и "Кубань", нынешний "Кубанеурожай" имеет уже шлейф грязи за собой, когда они, как и ещё один беспринципный клуб "Чайка", напропалую скупали матчи для выхода, есть их матчи (например, с "Биологом"), когда поведение их соперников по стремлению забить самим себе больше напоминает шапито, и они за доги уже были оштрафованы даже.
Но так же, как и "Кубань", нынешний "Кубанеурожай" имеет уже шлейф грязи за собой, когда они, как и ещё один беспринципный клуб "Чайка", напропалую скупали матчи для выхода, есть их матчи (например, с "Биологом"), когда поведение их соперников по стремлению забить самим себе больше напоминает шапито, и они за доги уже были оштрафованы даже.