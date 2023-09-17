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«Акрон» выиграл у «Кубани» в матче Первой лиги

вчера, 18:11
КубаньЛоготип футбольный клуб Кубань (Краснодар)0 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Кубань» уступила «Акрону» в матче 10-го тура Первой лиги (0:1).

Гол забил Андрес Понсе на 45-й минуте. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Владислав Галкин.

После поединка «Кубань» идет на 17-м месте (5 очков), «Акрон» расположился на 2-й строчке (17 баллов).

В другой встрече «Торпедо» минимально переиграл «Енисей».

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Источник: soccer.ru
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Ванечка
Ванечка
вчера в 19:35
Да жаль второй клуб Краснодара.... что то как то совсем никак..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:49
"Кубань" не низко пала, "Кубань" была ликвидирована, это не имеющий никакого отношения к бывшему клубу с большой историей новодел, созданный парой агрокомпаний, больше известный как "Урожай", который после того, как освободилось название, забрал его себе, чтобы похайпить на имени.

Но так же, как и "Кубань", нынешний "Кубанеурожай" имеет уже шлейф грязи за собой, когда они, как и ещё один беспринципный клуб "Чайка", напропалую скупали матчи для выхода, есть их матчи (например, с "Биологом"), когда поведение их соперников по стремлению забить самим себе больше напоминает шапито, и они за доги уже были оштрафованы даже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:27
Как низко пала Кубань. Глянул Википедию. С 2018 года команду тренировали 14 тренеров. Кого там только не было и нет. Не нужна команда не кому? Даже нового тренера в Википедии не указали. И куда Евсеев пришел?
Гость
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