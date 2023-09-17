«Акрон» выиграл у «Кубани» в матче Первой лиги

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вчера, 18:11

«Кубань» уступила «Акрону» в матче 10-го тура Первой лиги (0:1).

Гол забил Андрес Понсе на 45-й минуте. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Владислав Галкин.

После поединка «Кубань» идет на 17-м месте (5 очков), «Акрон» расположился на 2-й строчке (17 баллов).

В другой встрече «Торпедо» минимально переиграл «Енисей».