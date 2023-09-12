В РФС объяснили, почему нельзя перенести матчи Кубка на более позднее время

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию об обращении клубов Премьер-Лиги с просьбой перенести матчи Пути РПЛ Кубка России на более позднее время.
РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнёром по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира. Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления — мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч.
Формат кубка придумали таким именно для того что бы заменить участи в евро кубках и это реально интересно болельщикам, но опять болельщиков ставят не во что ставя игры на неудобное время. РФС, почему болельщик должен смотреть команды за которые не болеет? Почему РФС так прогибаться и не уважает своих в угоду турниру в котором не участвует. Если боятся, что потом обратно не примут, то это вряд-ли.
Формат кубка придумали таким именно для того что бы заменить участи в евро кубках и это реально интересно болельщикам, но опять болельщиков ставят не во что ставя игры на неудобное время. РФС, почему болельщик должен смотреть команды за которые не болеет? Почему РФС так прогибаться и не уважает своих в угоду турниру в котором не участвует. Если боятся, что потом обратно не примут, то это вряд-ли.