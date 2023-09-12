В РФС объяснили, почему нельзя перенести матчи Кубка на более позднее время

Генеральный секретарь РФС прокомментировал информацию об обращении клубов Премьер-Лиги с просьбой перенести матчи Пути РПЛ Кубка России на более позднее время.

РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ , основным вещателем и титульным партнёром по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира. Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА . РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления — мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч.