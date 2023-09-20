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Брейтуэйт и Де Йонг могли перейти в «Краснодар»

вчера, 14:14

Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что команда была близка к подписанию нападающего Мартина Брейтуэйта и полузащитника Люка Де Йонга.

Почему Кордоба не пришел в команду при мне? У меня в телефоне остались все его характеристики, то, как я оценивал Кордобу. Я не помню, почему он не оказался в «Краснодаре» раньше, может быть, не смогли договориться.

Кордоба играл за «Кёльн» и «Герту», за «Кёльн» провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг. Сейчас мы видим, что Кордоба – топ, лучший нападающий в России.

Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов: фантастическая игра головой, работа на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брейтуэйтом «Краснодар» тоже был близок к подписанию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:43
В отличие от историй "нам предлагали Неймара" все это выглядит крайне правдоподобным. По большому счету, и де Йонг, и Брейтуэйт (особенно) известны широкой публике только появлениями в "Барселоне", причем не думаю, не думаю, что их пребывание там хоть как-то запомнилось... Основными звездами при них в Барсе стали Лапорта да Бартемоу, а фирменный стиль обогатился "рычагами".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:30
Люк де Йонг чисто под уровень чемпа Голландии был, что в Севилье, что в Барселоне не смог норм заиграть
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:00
Де Йонг с Бретуейтом вряд ли знают о том, что «чуть» не оказались в Краснодаре…
aebtb6dyw63v
aebtb6dyw63v
вчера в 14:55
Новость из серии про бабушкины яйца
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