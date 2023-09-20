Брейтуэйт и Де Йонг могли перейти в «Краснодар»

Экс-главный тренер «Краснодара» рассказал, что команда была близка к подписанию нападающего и полузащитника .

Почему Кордоба не пришел в команду при мне? У меня в телефоне остались все его характеристики, то, как я оценивал Кордобу. Я не помню, почему он не оказался в «Краснодаре» раньше, может быть, не смогли договориться.

Кордоба играл за «Кёльн» и «Герту», за «Кёльн» провел хороший сезон. В Германии на пространстве он был очень хорош, но я понимал, что в России, когда все команды закроются, возможно, нужно будет играть верхом через фланг. Сейчас мы видим, что Кордоба – топ, лучший нападающий в России.

Кордоба оказался лучше, чем я ожидал. Хорошо комбинирует накоротке со Сперцяном, Кордоба понимает игру.

У нас была еще одна похожая ситуация. В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов: фантастическая игра головой, работа на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов.

Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону».

Кстати, с Брейтуэйтом «Краснодар» тоже был близок к подписанию.