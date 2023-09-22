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Кельвин рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в «Бенфику»

вчера, 12:59

Защитник Келвен ответил на вопрос, почему принял решение перейти в ЦСКА, а не в «Бенфику».

«Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.

У ЦСКА было хорошее предложение? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть все необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня!

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:46
Бенфике он просто не понравился.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:47
Исправили имя в профиле.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:45
Сам изучал испанский и знаю, что не всегда, что написано по испанский, португальский да если ещё в английском варианте должно так же читаться по русский.

Иной раз читаешь подобные переводы и вспоминаешь голливудский фильм с персонажами из России.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:35
Я лишь отметил что на сайте (полагал что пользователь говорил о Soccer.ru) не так написано его имя. Не берусь судить как его имя лучше писать на русском языке.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:33
Извините конечно, но ссылаться на страничку соккера как на высшую инстанцию точно не стоит.
Уже не однократно по моему обращению корректировали данные страницы!
Келвен Дуглас Силва Оливейра (порт. Khellven Douglas Silva Oliveira
Келвен (порт. Khellven) — бразильский футболист, правый защитник клуба ЦСКА (Москва)
Откуда взялся ь (мягкий знак) вообще не понятно.
adekvat
adekvat
вчера в 17:32
Удачи, посмотрим что за фрукт.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Ради интереса открыл сайт ЦСКА и обнаружил, что такого игрока как "КЕЛЛЕВИН" (копировал) нет, как вы утверждали с самого начала!!!
Да есть Дуглас Келлвен на сайте, но правильно всё таки Khellven Douglas Silva Oliveira по русский Келвен Дуглас Силва Оливейра.
Переводчики на сайте видать на высоте!!!
Не всегда если в португальской версии есть ll то по русский пишется лл, так же можно и Халлван его назвать на ломанном русском.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:14
Кельвен Дуглас Силва Оливейра
Подробнее: https://www.soccer.ru/players/khellven-douglas-silva-oliveira
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:06
Именно Келлвен ( посмотри на сайте )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:37
Потому что ЦСКА шатал Реал...2 раза...а Бенфика нет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:32
Скорее наоборот . ЦСКА не даст столько сколько даст Бенфика. Там деньги иный крутятся.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:30
А вы точно болельщик ЦСКА?
В ЦСКА нет игрока "КЕЛЛЕВИН", впрочем как и КалЬвина нет.
Есть только бразилец Келвен полное имя Келвен Дуглас Силва Оливейра.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:23
YVG
YVG
вчера в 15:08
Почта России все оплатит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:41
Не понял, в основе ЦСКА есть защитник КЕЛЛЕВИН, о Кельвине впервые слышу )).
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:37
В Бенфике столько не заплатят, да и место в основе никто не гарантирует.
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