Кельвин рассказал, почему перешёл в ЦСКА, а не в «Бенфику»

Защитник Келвен ответил на вопрос, почему принял решение перейти в ЦСКА, а не в «Бенфику».
«Бенфика» проявляла интерес, но предложения от них не последовало. ЦСКА же был настойчивее, я очень счастлив своему выбору.
У ЦСКА было хорошее предложение? Конечно. Клуб же обладает феноменальной инфраструктурой, плюс за пределами поля есть все необходимое. Например, мне помогли найти отличное жилье, поэтому благодарю клуб за поддержку. Ну и ЦСКА очень хотел меня!
Да есть Дуглас Келлвен на сайте, но правильно всё таки Khellven Douglas Silva Oliveira по русский Келвен Дуглас Силва Оливейра.
Переводчики на сайте видать на высоте!!!
Не всегда если в португальской версии есть ll то по русский пишется лл, так же можно и Халлван его назвать на ломанном русском.
Да есть Дуглас Келлвен на сайте, но правильно всё таки Khellven Douglas Silva Oliveira по русский Келвен Дуглас Силва Оливейра.
Переводчики на сайте видать на высоте!!!
Не всегда если в португальской версии есть ll то по русский пишется лл, так же можно и Халлван его назвать на ломанном русском.