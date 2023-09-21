Арсен Адамов мог перейти в «Локомотив»

Защитник «Зенита» , на правах аренды выступающий за «Оренбург», рассказал, что мог перейти в «Локомотив».

Мы с «Уралом» были на сборах в Дубае. Я должен был переходить в «Локомотив», предварительно все условия были согласованы. В ближайшее время планировал лететь в Москву на медосмотр. Но тут приехал агент: «Есть вариант с „Зенитом“». В то же время у Григория Викторовича (Иванова, президента «Урала» — прим. ред.) случился конфликт с «Локомотивом» — от него перестали брать трубки. «Локомотив» предлагал за меня те же деньги, что и «Зенит», но, как я понял, был не готов переводить всю сумму сразу. Это и не понравилось «Уралу». Поэтому я и оказался в «Зените».