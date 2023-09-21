С Лукаку прекратило отношения агентство, сотрудничавшее с ним с 2018 года

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вчера, 20:54

Спортивное агентство Roc Nation Sports больше не сотрудничает с нападающим «Челси» .

По информации источника, в компании расставание не прокомментировали, но упоминание о футболисте исчезло с их официального сайта. Отмечается, что решение было принято вскоре после ухода форварда в «Рому» на правах аренды.

Бельгиец сотрудничал с агентством с конца 2018 года. Именно в Roc Nation Sports смогли убедить совладельца лондонского клуба Тодда Боэли отдать игрока в аренду «Интеру» летом 2022 года.