«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе». Захарян пропустил матч

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вчера, 17:07

В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счетом 4:3.

На 2-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев (ассистент ). На 39-й минуте равновесие в матче восстановил полузащитник «Хетафе» (ассистент Диего Рико). На 45+5-й минуте нападающий вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 61-й минуте уже хозяева реализовали пенальти, это сделал нападающий . На 66-й минуте нападающий Браис Мендес вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 88-й минуте Ойарсабаль оформил дубль (ассистент Микель Мерино). На 90+2-й минуте нападающий «Хетафе» установил окончательный счёт матча (ассистент Диего Рико).

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за болезни.

«Сосьедад» имеет 9 очков и идет 6-м, «Хетафе» (7 баллов) — 8-й.