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«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе». Захарян пропустил матч

вчера, 17:07
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)4 : 3Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче 6-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счетом 4:3.

На 2-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Такефуса Кубо (ассистент Браис Мендес). На 39-й минуте равновесие в матче восстановил полузащитник «Хетафе» Карлес Аленья (ассистент Диего Рико). На 45+5-й минуте нападающий Борха Майораль вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 61-й минуте уже хозяева реализовали пенальти, это сделал нападающий Микель Ойарсабаль. На 66-й минуте нападающий Браис Мендес вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 88-й минуте Ойарсабаль оформил дубль (ассистент Микель Мерино). На 90+2-й минуте нападающий «Хетафе» Хуан Латаса установил окончательный счёт матча (ассистент Диего Рико).

Российский хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за болезни.

«Сосьедад» имеет 9 очков и идет 6-м, «Хетафе» (7 баллов) — 8-й.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:10
Все идет как и предполагалось ,Захарян заболел ,потом потеря формы и травма на 6-7 месяцев с дальнейшей арендой в Кипр или на Динамо
Capral
Capral ответ КОКОСИК52 (раскрыть)
вчера в 17:22
Да, название статьи, както не в дугу, тем более, что сам Захарян и не играл...
КОКОСИК52
КОКОСИК52
вчера в 17:18
Заголовок топ!))прям как раньше селси Абрамовича..только второй владельцем был,а не игроком
Гость
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