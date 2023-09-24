«Страсбур» обыграл «Мец» и поднялся в зону еврокубков

В матче 6-го тура Лиги 1 «Мец» принимал «Страсбур». Единственный мяч на 83-й минуте забил полузащитник гостей Мохамаду Диарра (ассистент Ангело Боржес). В результате этой победы «Страсбур» поднялся на четвёртое место в Лиге 1.
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