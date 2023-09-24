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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Страсбур» обыграл «Мец» и поднялся в зону еврокубков

вчера, 15:58
МецЛоготип футбольный клуб Мец0 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

В матче 6-го тура Лиги 1 «Мец» принимал «Страсбур». Единственный мяч на 83-й минуте забил полузащитник гостей Мохамаду Диарра (ассистент Ангело Боржес). В результате этой победы «Страсбур» поднялся на четвёртое место в Лиге 1.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:18
Страсбург медленно но уверенно ползет на верх. Молодцы!
7p5nsyegw3yz
7p5nsyegw3yz
вчера в 16:04
Четвертое место для Страсбурга это временное явление
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