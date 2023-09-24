Голы новичков помогли «Пари НН» обыграть «Оренбург»

В игре 9-го тура РПЛ «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.
Счёт в матче на 28-й минуте открыл полузащитник гостей Матиас Перес (ассистент Джимми Марин). На 45-й минуте свой дебютный мяч забил новичок «Пари НН» Зе Турбо. На 53-й минуте полузащитник Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд (ассистент Зе Турбо). На 75-й минуте дебютный мяч забил ещё один новичок «Пари НН» нападающий Хуан Мануэль Боселли, увеличив преимущество хозяев в счёте (ассистент Никита Каккоев).
Лучшим игроком матча признан защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.
«Пари НН» с 14 очками идет 6-м, «Оренбург» (8 баллов) — 12-й.
Первый тайм был равным, а во втором я вообще не видел Оренбург. Только на последних минутах был штурм ворот Нигматуллина и были два реальных момента (вынос с линии ворот защитником и перекладина). А второй гол Пари просто нечто, они играли в пас в чужой штрафной целую минуту, будто на тренировке, не видя сопротивление защитников. Всем любителям футбола рекомендую дождаться обзора матча и глянуть второй гол Пари
Первый тайм был равным, а во втором я вообще не видел Оренбург. Только на последних минутах был штурм ворот Нигматуллина и были два реальных момента (вынос с линии ворот защитником и перекладина). А второй гол Пари просто нечто, они играли в пас в чужой штрафной целую минуту, будто на тренировке, не видя сопротивление защитников. Всем любителям футбола рекомендую дождаться обзора матча и глянуть второй гол Пари
Оренбург Деограсии и раньше то был плох в атаке, теперь еще и дырявая оборона возвращается. Ну а что, задача то выполняется. Давайте похлопаем руководству, тренеру и футболистам за это...
ПОЗОР... больше слов нету...
Оренбург Деограсии и раньше то был плох в атаке, теперь еще и дырявая оборона возвращается. Ну а что, задача то выполняется. Давайте похлопаем руководству, тренеру и футболистам за это...
ПОЗОР... больше слов нету...