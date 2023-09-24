Голы новичков помогли «Пари НН» обыграть «Оренбург»

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вчера, 15:59

В игре 9-го тура РПЛ «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл полузащитник гостей (ассистент Джимми Марин). На 45-й минуте свой дебютный мяч забил новичок «Пари НН» . На 53-й минуте полузащитник вывел хозяев вперёд (ассистент Зе Турбо). На 75-й минуте дебютный мяч забил ещё один новичок «Пари НН» нападающий , увеличив преимущество хозяев в счёте (ассистент Никита Каккоев).

Лучшим игроком матча признан защитник «Пари НН» .

«Пари НН» с 14 очками идет 6-м, «Оренбург» (8 баллов) — 12-й.