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Голы новичков помогли «Пари НН» обыграть «Оренбург»

вчера, 15:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В игре 9-го тура РПЛ «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл полузащитник гостей Матиас Перес (ассистент Джимми Марин). На 45-й минуте свой дебютный мяч забил новичок «Пари НН» Зе Турбо. На 53-й минуте полузащитник Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд (ассистент Зе Турбо). На 75-й минуте дебютный мяч забил ещё один новичок «Пари НН» нападающий Хуан Мануэль Боселли, увеличив преимущество хозяев в счёте (ассистент Никита Каккоев).

Лучшим игроком матча признан защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук.

«Пари НН» с 14 очками идет 6-м, «Оренбург» (8 баллов) — 12-й.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:34
С победой НН. Рывок команды из дна на 7-ю строчку впечатляет. Так держать!
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:02
Спорить не надо. Со скандалом- он перебежал в Спартак. Киевские болельщику ему угрожали. Бенфика была потом.
Caniggia
Caniggia ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:56
Не в Спартак, а в Бенфику и без скандала.
Balbes77773
Balbes77773 ответ tank 166 (раскрыть)
вчера в 18:27
Слуцкий,Бердыев,Кононов.Да,не пять)Но,имхо,любой из этих мужиков выведет,практически,любую команду вверх!
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:57
Ну если только, потому что поиграл, а потом со скандалом смылся в Спартак...
Caniggia
Caniggia ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
Я не про Лобана, а про Юрана, который поднимал Ставрополь, Хабаровск, Химки, теперь Нижний. А у Лобановского он поиграл в Киеве, поэтому я и упомянул ВВЛ. Не буду спорить, но мне кажется Юран ещё покажет свой уровень и всех не верящих в него удивит.
Capral
Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 17:33
Юран неплохой тренер, но сравнение, его, даже косвенное с Лобаном- обсуждению не подлежит.
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
А при чем здесь Лобановский??? И куда именно, приходил Лобан, и какие, именно команды, он поднимал? Он приходил в готовые команды с супер-составом и никого он не поднимал. Единственный случай- это его работа в Днепре в начале своей тренерской карьеры, в 1-й лиге, когда он вывел команду в вышку. Других случаев, я не знаю.

А его работу в ОАЭ- можно вообще считать провальной.
tank 166
tank 166 ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Назовите российских тренеров,которые "не уровень первой лиги"? Хотя бы пяток наберется? А команд шестнадцать и деньги на иностранца со скрипом есть у 3-4-х (одна условно российская команда с российским тренером сразу за скобками). Вот и тасуется колода: из "экспертов" МатчТВ-в тренеры, из тренеров-в эксперты. И,да, Юран - не самая безнадежная карта в этой колоде.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:55
Вы перебарщиваете,имхо!Юран-уровень первой лиги(вывел Химки) и не более...Психопат уровня Карпина.Конечно же не топ)
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:31
Всегда говорил, что Юран - это наш топовый тренер, наследник Лобановского. Куда бы он не пришел - команда всегда начинала подниматься из аутсайдеров. Вот и сейчас Нижний пошел в гору и это, уверен, ещё не предел. Потреплет ещё Нижний нервы всем нашим топам и очки поотбирает 100%! До сих пор удивляюсь, почему Юран до сих пор не тренировал ни один наш топ клуб (Москва, Питер, Краснодар). Пока только аутсайдеров из которых делал конфетку. Не в обиду Нижнему, но так и происходит и Пари НН уже далеко не аутсайдер и по месту в таблице и по игре! А Юран, пожалуй, прямо сегодня сильнейший российский тренер. С Семаком сравнивать некорректно, слишком в разных мирах и условиях они с Юраном пребывают и работают.
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
Убожество в исполнении Оренбурга. Вчистую уступили по всем статьям Пари НН. Что за замены сделал Деограсия в перерыве? Вера и Марин не соблюдали дисциплину?

Оренбург Деограсии и раньше то был плох в атаке, теперь еще и дырявая оборона возвращается. Ну а что, задача то выполняется. Давайте похлопаем руководству, тренеру и футболистам за это...

ПОЗОР... больше слов нету...
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:16
Пари НН на Зе Турбине взлетел в этом матче
Ещё многим доставят неприятности
Mekail
Mekail
вчера в 16:14
Потерялся Оренбург в этом матче. Отвратительно сыграли в обороне.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:02
Поздравляю Пари НН с волевой победой!

Первый тайм был равным, а во втором я вообще не видел Оренбург. Только на последних минутах был штурм ворот Нигматуллина и были два реальных момента (вынос с линии ворот защитником и перекладина). А второй гол Пари просто нечто, они играли в пас в чужой штрафной целую минуту, будто на тренировке, не видя сопротивление защитников. Всем любителям футбола рекомендую дождаться обзора матча и глянуть второй гол Пари
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:59
НиНо рулит.... Молодцы!!!
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