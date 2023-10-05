Бывшему футболисту сборной Англии пересадили печень

Бывшему игроку сборной Англии произвели пересадку печени.

В 2021 году экс-хавбек «Ньюкасла» и «Вест Хэма» сообщил, что у него диагностировали первичный склерозирующий холангит. Это хроническое или длительное заболевание, постепенно повреждающее желчные протоки. Данное заболевание не поддается лечению. Сегодня Дайера, который является тренером «Честерфилда», выписали из больницы. Он дал комментарий по теме:

Благодарность, которую я испытываю, тяжело передать. Я чувствую себя счастливым и более здоровым, чем когда-либо.

Как ни странно, в это время футбол стал для меня еще важнее. За последние три месяца, лежа в больнице, я посмотрел больше матчей, чем за любой другой период моей жизни.

Я с нетерпением жду возвращения к тренерской работе и работе в медиа, но сейчас я прошу о конфиденциальности для себя и своей семьи, поскольку хочу полностью восстановиться.