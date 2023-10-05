Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Бывшему футболисту сборной Англии пересадили печень

вчера, 22:58

Бывшему игроку сборной Англии Кирону Дайеру произвели пересадку печени.

В 2021 году экс-хавбек «Ньюкасла» и «Вест Хэма» сообщил, что у него диагностировали первичный склерозирующий холангит. Это хроническое или длительное заболевание, постепенно повреждающее желчные протоки. Данное заболевание не поддается лечению. Сегодня Дайера, который является тренером «Честерфилда», выписали из больницы. Он дал комментарий по теме:

Благодарность, которую я испытываю, тяжело передать. Я чувствую себя счастливым и более здоровым, чем когда-либо.

Как ни странно, в это время футбол стал для меня еще важнее. За последние три месяца, лежа в больнице, я посмотрел больше матчей, чем за любой другой период моей жизни.

Я с нетерпением жду возвращения к тренерской работе и работе в медиа, но сейчас я прошу о конфиденциальности для себя и своей семьи, поскольку хочу полностью восстановиться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Отец Сазонова прокомментировал травму игрока
Вчера, 23:41
В «Барселоне» рассказали о травме Левандовского
Вчера, 15:45
Ямаль покинул поле в матче против «Порту» из-за проблем с желудком
Вчера, 10:14
Левандовски получил травму в матче с «Порту» и покинул поле
04 октября
Саба Сазонов получил травму в матче против «Вероны»
02 октября
Тен Хаг прокомментировал травму Мартинеса
02 октября
Все комментарии
w2w88ve2yfub
w2w88ve2yfub
сегодня в 03:25
А первая мысль по заголовку про старину Гаскойна возникла, шоб он был здоров!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:24
Чья печень? Не верю, что свиньи. СВО спасает бритов😠.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:19
Пересадили печень ? В Англии ? Верю. Там резать умеют..., потому как в меде учатся, а не башляют.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Это хорошо, что современная медицина продлила жизнь ещё одному человеку...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 