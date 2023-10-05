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Отец Сазонова прокомментировал травму игрока

вчера, 23:41

Андрей Сазонов, отец защитника «Торино» Сабы Сазонова, дал комментарий касательно травмы футболиста.

Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лёг на 20-й минуте – значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму Саба получил на четвёртой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.

До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменён. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается. Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются.

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dakprq5uq65d
dakprq5uq65d
сегодня в 05:57
Какая хрен разница на какой он там минуте её получил?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
А Саба - терпеливый парень - скорейшего выздоровления.
Гость
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