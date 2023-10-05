Отец Сазонова прокомментировал травму игрока

Андрей Сазонов, отец защитника «Торино» , дал комментарий касательно травмы футболиста.

Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лёг на 20-й минуте – значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму Саба получил на четвёртой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.

До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменён. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается. Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются.