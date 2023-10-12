Зидан может в третий раз стать тренером «Реала»

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вчера, 14:36

может снова возглавить «Реал».

По информации источника, клуб рассматривает возможность возвращения специалиста. Отмечается, что это назначение поможет мадридцам подписать форварда ПСЖ .

Француз тренировал «Реал» в 2016-2018 годах и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» наставник дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза Лигу чемпионов, также на его счету по две победы в Суперкубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.