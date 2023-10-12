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Зидан может в третий раз стать тренером «Реала»

вчера, 14:36

Зинедин Зидан может снова возглавить «Реал».

По информации источника, клуб рассматривает возможность возвращения специалиста. Отмечается, что это назначение поможет мадридцам подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Француз тренировал «Реал» в 2016-2018 годах и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» наставник дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза Лигу чемпионов, также на его счету по две победы в Суперкубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:42
А собственно, почему Зидан никуда не идёт? Либо в Реал идёт, всё время кого-то подсиживает, либо хочет занять пост Дешама. Странный чувак.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:38
А что, кроме него нет никого?
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:06
У Зидана своё понятие на развитие собственной карьеры
Вариант с Реалом возможен, но маловероятен
Скорее всего он ждёт сборную
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 17:55
С лучшими игроками мира не сможет работать ни один тренер,даже Пеп не может и Тухель и Клопп,а кто может,кто...Зидан
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53
Зидан не тренер ,Зидан это менталитет
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:25
Зидан не топ тренер поэтому боится возглавить другой клуб и вообще на Зидан особо ни кто не интересуется. То что Зидан взял три лига чемпионов это просто совпадение . В то время все игроки были в пике своей карьере и одной из лучших состава с Роналду, Крос, Модрич, Марсело, Бензема.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:40
Тут и Реал и Зидан не уверены, что будет с другим тренером и с другим клубом соответственно )
Nazi
Nazi
вчера в 16:22, ред.
    shur
    shur ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 16:16, ред.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 16:15
      Вполне возможный вариант, Зидан хорошо знаком с клубом, слстав у Реала сейчас молодой, и Зизу точно будет для них авторитетом! Возможно и Мбаппе присоединится к Реалу, и Зизу сможет добиться больших побед, доказав всем, что все былые заслуги были не случайны
      Вещий
      Вещий
      вчера в 15:09
      Думаю что третьего захода ему не нужно делать... может не получится совсем ничего
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 15:05
      А собственно какой из Зидана тренер?
      Тут надо серьёзно подумать прежде чем давать ответ.
      Зидану повезло когда он возглавил Реал в 2016 году и ему досталась великолепная команда, с которой они выиграли всё, что могли, причём ЛЧ три раза подряд. Результат великолепный, но тут вопрос, чья это больше заслуга гения тренера или всё-таки без него эта команда добилась бы того же?
      Второе возвращение Зидана в Реал было провальным.
      Скажите есть чемпионство в 2020 году и суперкубок? Но тут либо Реал либо Браса чемпион или раз в сто лет Атлетико (для тех кто не понял я утрирую).
      А кого вообще тренировал Зидан? Слухов много, но кроме Реала никого.
      Вот увидите если Зидан вернётся в Реал, то максимум это победа в чемпионате, ну или кубок, но опять же это ставит под вопросом его заслугу в этом.
      Почему Зидан боится возглавить другой клуб?
      Скорее всего он просто не уверен в себе.
      de1-pier0
      de1-pier0
      вчера в 15:05
      У реала есть вообще гордость?Абсолютно нет.ЕслиМбаппе вам отказал 2 раза,как можно третий раз приглашать его?Как можно унижаться так?Вот этим Барселона отличается от реала.Если Барсе один раз отказали,второй раз они этого не делают.,поэтому когда футболисты получают приглашение,у них не остаются вариантов. Что есть у реала..старый Перец,и его грязные деньги..У Зидана есть гордость чтобы не возвращаться туда,где когда-то тебе где дверь. Они так выкинули Рауля и Касильяса.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 14:47
      Вполне реальная возможность - если Карло уйдёт, то Зидан с его авторитетом вполне может его заменить.
      протон
      протон
      вчера в 14:43
      Реал и Зизу это любовная история)
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 14:41
      Наверное самый удачливый тренер каторый работал с Реалом!
      FenixSL
      FenixSL
      вчера в 14:37
      Со «сливочными» наставник дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза Лигу чемпионов, также на его счету по две победы в Суперкубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.

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