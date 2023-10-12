Зидан может в третий раз стать тренером «Реала»

Зинедин Зидан может снова возглавить «Реал».
По информации источника, клуб рассматривает возможность возвращения специалиста. Отмечается, что это назначение поможет мадридцам подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Француз тренировал «Реал» в 2016-2018 годах и с 2019 по 2021 год. Со «сливочными» наставник дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза Лигу чемпионов, также на его счету по две победы в Суперкубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.
Тут надо серьёзно подумать прежде чем давать ответ.
Зидану повезло когда он возглавил Реал в 2016 году и ему досталась великолепная команда, с которой они выиграли всё, что могли, причём ЛЧ три раза подряд. Результат великолепный, но тут вопрос, чья это больше заслуга гения тренера или всё-таки без него эта команда добилась бы того же?
Второе возвращение Зидана в Реал было провальным.
Скажите есть чемпионство в 2020 году и суперкубок? Но тут либо Реал либо Браса чемпион или раз в сто лет Атлетико (для тех кто не понял я утрирую).
А кого вообще тренировал Зидан? Слухов много, но кроме Реала никого.
Вот увидите если Зидан вернётся в Реал, то максимум это победа в чемпионате, ну или кубок, но опять же это ставит под вопросом его заслугу в этом.
Почему Зидан боится возглавить другой клуб?
Скорее всего он просто не уверен в себе.
Тут надо серьёзно подумать прежде чем давать ответ.
Зидану повезло когда он возглавил Реал в 2016 году и ему досталась великолепная команда, с которой они выиграли всё, что могли, причём ЛЧ три раза подряд. Результат великолепный, но тут вопрос, чья это больше заслуга гения тренера или всё-таки без него эта команда добилась бы того же?
Второе возвращение Зидана в Реал было провальным.
Скажите есть чемпионство в 2020 году и суперкубок? Но тут либо Реал либо Браса чемпион или раз в сто лет Атлетико (для тех кто не понял я утрирую).
А кого вообще тренировал Зидан? Слухов много, но кроме Реала никого.
Вот увидите если Зидан вернётся в Реал, то максимум это победа в чемпионате, ну или кубок, но опять же это ставит под вопросом его заслугу в этом.
Почему Зидан боится возглавить другой клуб?
Скорее всего он просто не уверен в себе.