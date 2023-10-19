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«Реал» видит в Хулиане Альваресе замену Бензема

вчера, 19:28

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

По данным источника, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца уже долгое время.

«Реал» видит в Альваресе замену ушедшему из клуба Кариму Бензема.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:39
Альварес не плох, можно забрать его из Сити но в первую очередь надо брать у них Холанда. С ним точно всех порвем!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:11, ред.
Альварес в лучшем клубе мира. Что он забыл в этом Мадриде?
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 23:24
Да что они понимают вообще. Я этого Гюлера не видел и не слышал, выскочка видимо, который исчезнет как и многие другие "вундеркинды" их системы.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:21
Альварес новоиспеченный чемпион мира, при чём своей игрой он внёс хороший вклад в общую победу.
В Англии он в руках лучшего тренера современности - Гвардиолы может выступать ещё лучше.
Хулиан сейчас в таком положении, что может только посмеяться в лицо сливочным. Занять место шантажиста должен другой шантажист.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:59
Да, да помечтайте
Asper
Asper ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
вчера в 21:55
Я тоже проорал 😂 23 летний чемпион мира не так перспективен, а вот щегол какой-то из Турции - это вот другое дело
de1-pier0
de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:24
Напомни сколько лет играл Бенз за твой любимый клуб?И сколько у него олов как ценрфорварда?Сколько голов он должен забить за сезон за "лучший "клуб мира как ты говоришь?
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 21:19
Как можно сравнить ШАНТАЖИСТА с чемпионом мира?Бред..они Мбаппе хотят купить 5 лет..то Холанда.одно время хотели Левандовского,купили Йовича..хахаха..за 70 млн.То де Брюйне..то Канте,то чего противно читать новости про не доклуП...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:18
Вы оба трешите Альвареса, как будто это Балотелли. Хулиан офигенный игрок и в свои 23 уже офигительно проявил себя в Сити, следует мечтать о таком трансфере. Может и защиту стоит укрепить, но предпочитать Хулиану Мбаппе - это дикость! Зачем - чтобы они с Вини устроили перепалку на левом фланге на тему "кто из них больше не нигга"? Трансфер Мбаппе интересен только со стороны медийности и всё. А трансфере таких игроков как Альварес - будущее, а не Гюлеров или Эндриков, которые пусть моложе, но никак пока себя не проявили на высоком уровне
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:44
Вот именно, согласен с тобой. Сравнивать Хулиана Альвареса с Каримом Бензема, это вообще треш. Карим Бензема давно уже всем все доказал. Альваресу предстоит пройти оооооочень большой путь, чтоб приблизиться к уровню Карима Бензема. Я тоже думаю, чтоб Флорентино Перес не откажется от подписания Килиана Мбаппе. Да и оборона Реала давно уже нуждается в усилении. Справа в защите часто играет нападающий Лукас Васкес. В центре играет Давид Алаба, которого я вообще не понимаю за что ставят в защиту. Надеюсь, что наш любимый клуб сделает трансферы грамотно.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:30
С чего вдруг Гюлер стал перспективнее Альвареса??? Очень спорное мнение. То что он в 18 лет что-то показал в средней турецкой лиге вообще ни о чём не говорит.
kazakoff
kazakoff ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:10
Да действительно Альварес не нападающий для Реала и защиту надо укреплять
Вот кто лучше подойдёт так это Лаутаро Мартинес
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:03
«Реал» видит в Хулиане Альваресе замену Бензема .
Вообще не верю в такого рода новостям , можно сказать вбросам . Да и сравнивать Альвареса с Бензема, так себе юмор . Реал подписывает 18-и летнего турецкого вундеркинда Ардана Гюлера , который куда перспективней нежели аргентинец . Да и тема о Мбаппе никуда не делась и Перес в любом случае сделает всё, чтобы француз появился в составе Реала . У Реала есть совершенно другие проблемы для решения и это защита ,которая требует усиление . Так что все такие вбросы наврядли имеют под собой какие-то реальные действия со стороны руководства Реала.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:51
вряд ли сити отдаст его, черепаху берите))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Реалу всё по плечу!
(Надеюсь не флуд в КП)))
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