«Реал» видит в Хулиане Альваресе замену Бензема .

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
По данным источника, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца уже долгое время.
«Реал» видит в Альваресе замену ушедшему из клуба Кариму Бензема.
«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.
По данным источника, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца уже долгое время.
«Реал» видит в Альваресе замену ушедшему из клуба Кариму Бензема.
Вообще не верю в такого рода новостям , можно сказать вбросам . Да и сравнивать Альвареса с Бензема, так себе юмор . Реал подписывает 18-и летнего турецкого вундеркинда Ардана Гюлера , который куда перспективней нежели аргентинец . Да и тема о Мбаппе никуда не делась и Перес в любом случае сделает всё, чтобы француз появился в составе Реала . У Реала есть совершенно другие проблемы для решения и это защита ,которая требует усиление . Так что все такие вбросы наврядли имеют под собой какие-то реальные действия со стороны руководства Реала.
Вообще не верю в такого рода новостям , можно сказать вбросам . Да и сравнивать Альвареса с Бензема, так себе юмор . Реал подписывает 18-и летнего турецкого вундеркинда Ардана Гюлера , который куда перспективней нежели аргентинец . Да и тема о Мбаппе никуда не делась и Перес в любом случае сделает всё, чтобы француз появился в составе Реала . У Реала есть совершенно другие проблемы для решения и это защита ,которая требует усиление . Так что все такие вбросы наврядли имеют под собой какие-то реальные действия со стороны руководства Реала.