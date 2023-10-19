«Реал» видит в Хулиане Альваресе замену Бензема .

1697732928

вчера, 19:28

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» .

По данным источника, мадридский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца уже долгое время.

«Реал» видит в Альваресе замену ушедшему из клуба Кариму Бензема.