Месси поддержал Неймара, который получил серьёзную травму

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси выразил поддержку нападающему «Аль-Хиляля» Неймару в связи с серьёзной травмой, которую он получил в матче сборных Уругвая и Бразилии.
На своей странице в социальной сети аргентинец написал:
Много тебе сил, Неймар!
У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
Стоит посмотреть на Неймара/Азара и Лео, вот и вся разница в мотивации, режим/ питание.
Психология, основной фактор, т.к Лео несмотря на неудачи в сборной в середине 10-х, взял два главных турнира в жизни в 34-35
Азар/ Неймар из-за того , что не могли подвязать с бургерами и гулянками- получили вот такой конец карьеры !
Ну а Лео- величайший !
Стоит посмотреть на Неймара/Азара и Лео, вот и вся разница в мотивации, режим/ питание.
Психология, основной фактор, т.к Лео несмотря на неудачи в сборной в середине 10-х, взял два главных турнира в жизни в 34-35
Азар/ Неймар из-за того , что не могли подвязать с бургерами и гулянками- получили вот такой конец карьеры !
Ну а Лео- величайший !
До свадьбы заживет...
До свадьбы заживет...