Месси поддержал Неймара, который получил серьёзную травму

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вчера, 10:37

Форвард «Интер Майами» выразил поддержку нападающему «Аль-Хиляля» в связи с серьёзной травмой, которую он получил в матче сборных Уругвая и Бразилии.

На своей странице в социальной сети аргентинец написал:

Много тебе сил, Неймар!

У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.