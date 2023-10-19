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Месси поддержал Неймара, который получил серьёзную травму

вчера, 10:37

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси выразил поддержку нападающему «Аль-Хиляля» Неймару в связи с серьёзной травмой, которую он получил в матче сборных Уругвая и Бразилии.

На своей странице в социальной сети аргентинец написал:

Много тебе сил, Неймар!

У бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 16:59
Месси это настоящий человек,всегда умеет подержать товарища. Не то что португальский нырок не смог поздравить Модрича с золотым мячрм.Сказав что есть более достойные. Хотя хорват пазал на его статистику.
протон
протон
вчера в 13:42
Когда говорят Месси талант и ему досталось все от природы !
Стоит посмотреть на Неймара/Азара и Лео, вот и вся разница в мотивации, режим/ питание.
Психология, основной фактор, т.к Лео несмотря на неудачи в сборной в середине 10-х, взял два главных турнира в жизни в 34-35
Азар/ Неймар из-за того , что не могли подвязать с бургерами и гулянками- получили вот такой конец карьеры !
Ну а Лео- величайший !
3h8hvy2q8sa7
3h8hvy2q8sa7
вчера в 13:27
Это нормальное явление для бывших одноклубников и друзей
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:38
Не послушал Неймар друга.. Теперь только поддержка..
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:27
Ну а почему бы и не поддержать. Они же дружили и дружат.
Elliada
Elliada
вчера в 11:25
Обязанность друга - поддержка.
idres
idres
вчера в 11:19
Любая поддержка уже морально хорошо повлияет.
Futurista
Futurista
вчера в 10:42
Неймар: Лео, подержи мою ногу....
До свадьбы заживет...
Гость
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