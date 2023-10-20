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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стали известны детали зарплаты Лаксальта по новому контракту с «Динамо»

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86bzz4pr83dx
86bzz4pr83dx
сегодня в 05:52
С таким контрактом он ещё на каждый матч за Динамо-2 в состав проситься будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:33
Вот это инсайд....)))
А раньше он получал по количеству несыгранных матчей ???
Capral
Capral
сегодня в 00:54
Для начала, хотелось бы узнать зарплату Лаксальта. Ну и конечно условия контракта хитрые.
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Гость
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