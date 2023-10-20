Стали известны детали зарплаты Лаксальта по новому контракту с «Динамо»

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом до лета 2026 года.
По данным источника, заработная плата уругвайца в московском клубе будет зависеть от количества сыгранных матчей.
«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Диего Лаксальтом до лета 2026 года.
По данным источника, заработная плата уругвайца в московском клубе будет зависеть от количества сыгранных матчей.
А раньше он получал по количеству несыгранных матчей ???
А раньше он получал по количеству несыгранных матчей ???
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