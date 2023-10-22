Головин обошёл Анри и Мбаппе по голам за «Монако»

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вчера, 22:27

Полузащитник «Монако» оформил дубль в матче 9-го тура Лиги 1 с «Мецем» (2:1).

На счету россиянина теперь 29 голов за монегасков в общей сложности. В списке бомбардиров клуба за всю историю он обошёл (28) и (27).

Головин выступает за команду с лета 2018 года.