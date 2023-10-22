Головин обошёл Анри и Мбаппе по голам за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 9-го тура Лиги 1 с «Мецем» (2:1).
На счету россиянина теперь 29 голов за монегасков в общей сложности. В списке бомбардиров клуба за всю историю он обошёл Тьерри Анри (28) и Килиана Мбаппе (27).
Головин выступает за команду с лета 2018 года.
Мбаппе . 53 матча и 20 голов. Вероятно, на соккере учли ещё какие-то товарищеские матчи.
Головин 146 матчей и 28 голов.
По итогу: Результат Головина точно сопоставим с результатом великого Тьери Анри. Но отстаёт от мирового вундеркинда Мбаппе.
Но если учесть, что Головин полузащитник, а не нап в отличии от тех двух, то всё прям прекрасно выглядит.
Мбаппе . 53 матча и 20 голов. Вероятно, на соккере учли ещё какие-то товарищеские матчи.
Головин 146 матчей и 28 голов.
По итогу: Результат Головина точно сопоставим с результатом великого Тьери Анри. Но отстаёт от мирового вундеркинда Мбаппе.
Но если учесть, что Головин полузащитник, а не нап в отличии от тех двух, то всё прям прекрасно выглядит.