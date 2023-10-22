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Головин обошёл Анри и Мбаппе по голам за «Монако»

вчера, 22:27

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 9-го тура Лиги 1 с «Мецем» (2:1).

На счету россиянина теперь 29 голов за монегасков в общей сложности. В списке бомбардиров клуба за всю историю он обошёл Тьерри Анри (28) и Килиана Мбаппе (27).

Головин выступает за команду с лета 2018 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:55
Монако был первым клубом Анри. Википедия говорит, что он провел там 136 матчей и забил 27 голов. Слабовато.

Мбаппе . 53 матча и 20 голов. Вероятно, на соккере учли ещё какие-то товарищеские матчи.

Головин 146 матчей и 28 голов.

По итогу: Результат Головина точно сопоставим с результатом великого Тьери Анри. Но отстаёт от мирового вундеркинда Мбаппе.

Но если учесть, что Головин полузащитник, а не нап в отличии от тех двух, то всё прям прекрасно выглядит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:12
Вот Саша и переписал историю клуба.
z69kguqfyjc8
z69kguqfyjc8
сегодня в 04:25
Неудачное сравнение, французские звёзды провели там на порядок меньше матчей,в любом случае Александра можно поздравить
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 00:41
Ну не нужно сравнивать нападающих с полузащитником. Мои поздравления Головину...
Elliada
Elliada ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 23:39
Вероятно очень мало. Они только начинали свою карьеру
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:56
А сколько те отыграли?
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