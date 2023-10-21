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«Боруссия» Дортмунд не проигрывает в 20 домашних матчах подряд в Бундеслиге

вчера, 08:47

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вердера» в матче чемпионата Германии (1:0).

«Черно-желтые» не проигрывают в 20 домашних поединках подряд, одержав 17 побед на данном отрезке.

Домашняя голевая серия команды длится 56 матчей, обновлен клубный рекорд.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:19
Доброго Здравия, stanichnik!
Удачи Боруссии в новом сезоне!
За Бундеслигой вообще интересно наблюдать,
много достойных команд, посмотрим, сможет ли
кто-нибудь из них потеснить Баварию в борьбе
борьбе за 1-е место , в этом сезоне.
stanichnik
stanichnik ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:00
Доброго Здоровья Валерыч!
Боруссия каждый год борется за чемпионство, но каждый раз чуть-чуть уступает Баварии.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:38, ред.
Впечатляющая серия.
Вообще, Боруссия Дортмунд сильно прибавила
и в новом сезоне Бундеслиги будет бороться,
если не за чемпионство, то за медали - точно.
ОПС
ОПС
вчера в 09:13
Это, конечно, достойно уважения, но все равно когда то да закончится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:10
Боруссия показывает отличный результат,так и держать!
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