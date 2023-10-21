«Боруссия» Дортмунд не проигрывает в 20 домашних матчах подряд в Бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вердера» в матче чемпионата Германии (1:0).
«Черно-желтые» не проигрывают в 20 домашних поединках подряд, одержав 17 побед на данном отрезке.
Домашняя голевая серия команды длится 56 матчей, обновлен клубный рекорд.
«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Вердера» в матче чемпионата Германии (1:0).
«Черно-желтые» не проигрывают в 20 домашних поединках подряд, одержав 17 побед на данном отрезке.
Домашняя голевая серия команды длится 56 матчей, обновлен клубный рекорд.
Удачи Боруссии в новом сезоне!
За Бундеслигой вообще интересно наблюдать,
много достойных команд, посмотрим, сможет ли
кто-нибудь из них потеснить Баварию в борьбе
борьбе за 1-е место , в этом сезоне.
Удачи Боруссии в новом сезоне!
За Бундеслигой вообще интересно наблюдать,
много достойных команд, посмотрим, сможет ли
кто-нибудь из них потеснить Баварию в борьбе
борьбе за 1-е место , в этом сезоне.
Боруссия каждый год борется за чемпионство, но каждый раз чуть-чуть уступает Баварии.
Боруссия каждый год борется за чемпионство, но каждый раз чуть-чуть уступает Баварии.
Вообще, Боруссия Дортмунд сильно прибавила
и в новом сезоне Бундеслиги будет бороться,
если не за чемпионство, то за медали - точно.
Вообще, Боруссия Дортмунд сильно прибавила
и в новом сезоне Бундеслиги будет бороться,
если не за чемпионство, то за медали - точно.