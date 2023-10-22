«Ростов» крупно обыграл «Ахмат» в поединке Премьер-Лиги

«Ростов» выиграл у «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ (3:0).
На 34-й минуте счёт открыл Егор Голенков. На 41-й Максим Осипенко удвоил преимущество «жёлто-синих», реализовав пенальти. Мохаммад Мохеби на 53-й забил 3-й гол хозяев.
«Ростов» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 13 очков. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 12 баллами.
Поздравляю)
Ростов, возможно, потихоньку выбирается из кризиса, и особенно внушительно, что он не разнюнился, как иногда бывает в подобных случаях, после драматичного развития событий в Краснодаре.
И сегодня уверенно навешал обычно неуступчивому Ахмату.
Красавчики.
Поздравляю)
Ростов, возможно, потихоньку выбирается из кризиса, и особенно внушительно, что он не разнюнился, как иногда бывает в подобных случаях, после драматичного развития событий в Краснодаре.
И сегодня уверенно навешал обычно неуступчивому Ахмату.
Красавчики.
После неудач в последних играх, где Ростов вел убедительно в счете но не побеждал, и сегодня, до конца не покидало тревожное чувство, даже при счете 2:0... Но сегодня, по игре, видно было что ростовчане не намерены уступать и горечь предыдущих ошибок учли. Понравился первый гол- симпатичный! Ахмат, сегодня, сыграл ниже своего уровня. Команда умеет и должна играть агрессивнее. Но, такие дни бывают у всех. Грозненцам не расстраиваться и двигаться дальше. А Ростову- преодолеть полосу неудач, и что особенно важно- больше уверенности в своих силах!
После неудач в последних играх, где Ростов вел убедительно в счете но не побеждал, и сегодня, до конца не покидало тревожное чувство, даже при счете 2:0... Но сегодня, по игре, видно было что ростовчане не намерены уступать и горечь предыдущих ошибок учли. Понравился первый гол- симпатичный! Ахмат, сегодня, сыграл ниже своего уровня. Команда умеет и должна играть агрессивнее. Но, такие дни бывают у всех. Грозненцам не расстраиваться и двигаться дальше. А Ростову- преодолеть полосу неудач, и что особенно важно- больше уверенности в своих силах!