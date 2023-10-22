«Ростов» крупно обыграл «Ахмат» в поединке Премьер-Лиги

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вчера, 20:58

«Ростов» выиграл у «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ (3:0).

На 34-й минуте счёт открыл Егор Голенков. На 41-й Максим Осипенко удвоил преимущество «жёлто-синих», реализовав пенальти. Мохаммад Мохеби на 53-й забил 3-й гол хозяев.

«Ростов» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 13 очков. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 12 баллами.