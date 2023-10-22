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«Ростов» крупно обыграл «Ахмат» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 20:58
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ростов» выиграл у «Ахмата» в матче 12-го тура РПЛ (3:0).

На 34-й минуте счёт открыл Егор Голенков. На 41-й Максим Осипенко удвоил преимущество «жёлто-синих», реализовав пенальти. Мохаммад Мохеби на 53-й забил 3-й гол хозяев.

«Ростов» занимает 10-е место в чемпионате России, набрав 13 очков. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 12 баллами.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:37
Карпин сегодня доволен!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:58
Все равно не вижу тренера в Карпине.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:49
Вот ты Песьякова не любишь, а он сегодня неплохо сыграл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:47, ред.
Валеру с победой... С победой Валеру...
Чумачечий взгляд ВГК иногда работает по сопернику ..., что не говори.)
drive45
drive45 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 22:44
Действительно сыграл в этот раз надежно, но считаю что Медведев давным давно его должен сменить. Уж очень много Песьяков совершает непозволительных ошибок.
drive45
drive45
вчера в 22:38
Так держать, так играть, так побеждать ФК Ростов!!!
Сегодня был совсем другой футбол, другая игра и результативная сухая победа. Голенков просто красавец, бился, сражался , забил и сделал голевую передачу очень рад что дают на конец наподающему больше игрового времени которого он давно заслуживает.
yeychanin23
yeychanin23
вчера в 22:33
Браво Ростов!!! С победой, соседи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:15
РОСТСЕЛЬМАШ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ !!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 22:15
Обращайтесь, мы гарантируем вам 2 гола, но не гарантируем что пропустим 3 и более
odnoznachno
odnoznachno
вчера в 22:14
Да о чём вы говорите уважаемые..Терек нулевой после назначения тренера физрука! Нужны местные воспитанники..а не шабашники...Руководству Терека Неуд! Всех Благ!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:59
Молодцы. Смогли и сделали. Спасибо ФК "Ростов" за Победу!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:49
Как Карпин говорил, почему тот сезон успешнее, ловили на котракатах, когда прессингуют Ростов, Южанам проще так играть, Ростов первым номером никогда не играл, из-за этого проблемы, молчу когда травмы пошли, в защите просто пожар, Осипенко просто бетон, когда он только пришёл и травмировал в первой же игре Чистякова, думал тот ещё кадр аля МАГА из МЮ оба были капитанами, но я дико ошибался на его счёт!!!
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 21:49
Где Ростов,там всегда пенальти
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:48
Не ожидал от Ростова такой прыти, давно так не играли, главное не результат, а самоотверженная игра, желание играть, а не отбывать №. Молодцы!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48
Как показывает статистика Ростов и Ахмат между собой редко играют вничью, за всё время всего семь встреч из тридцати шести завершились мирным исходом. Признаюсь честно, сегодня исходя из последних результатов желто-синих, как раз рассчитывал на мирный исход, но рад что ошибся.

Перед началом этой встречи постучали снизу и Ростов проснулся, второй раз в сезоне сыграли на ноль и второй раз крупно выиграли, забив три мяча соперникам.

И надеюсь, что после этого выигрыша не случится очередная серия без побед и по крайней мере, поднявшись сегодня на десятое место, Ростов ниже уже не опустится, чтобы лишний раз не давать повод ругать Валерия Георгиевича. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 21:44, ред.
С победой! Хорошая игра без ошибок! Молодцы!)
Порадовали( в который раз!) Голенков с Мохеби, сильная связка намечается у Ростова взамен связки Уткин-Комличенко. Ростов, уже скорее по привычке, сильно провел первый тайм, забив 2 гола и спокойно ушел на перерыв. И казалось-вот оно, очередное Дежа-вю, но вовремя забили третий и засушили грамотно игру. Ну и отдельное спасибо Песьякову-сегодня был на высоте, вовремя подтащил при счете 0-0 и вселил уверенность в игроков. С победой, Ростов!
Сп62
Сп62
вчера в 21:43
Для Ростова игра против команды, которая играет с открытым забралом, одно удовольствие. Именно так играл Ахмат. Забивать могли и одни, и другие, но атаки ростовчан были чаще и острее, что и привело их к победе.
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:37
Вот и я о том же.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
Ростов гостеприимный город, забьёт два, пропустит три, сегодня ждал подобного, благо выиграли!!!
Capral
Capral
вчера в 21:24
Ростов с победой!
После неудач в последних играх, где Ростов вел убедительно в счете но не побеждал, и сегодня, до конца не покидало тревожное чувство, даже при счете 2:0... Но сегодня, по игре, видно было что ростовчане не намерены уступать и горечь предыдущих ошибок учли. Понравился первый гол- симпатичный! Ахмат, сегодня, сыграл ниже своего уровня. Команда умеет и должна играть агрессивнее. Но, такие дни бывают у всех. Грозненцам не расстраиваться и двигаться дальше. А Ростову- преодолеть полосу неудач, и что особенно важно- больше уверенности в своих силах!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:23
У Ахмата не было плана Б , после пропущенных потерялись,а начинали то хорошо и должны были повести в счёте
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:16, ред.
Неделя Удалась!!!
Греция 0-1 Нидерланды
Шеффилд Юнайтед 1-2 МЮ
Ростов 3- 0 Ахмат
забито 6 пропущено 1, как регион Ростова 61 rus
odnoznachno
odnoznachno
вчера в 21:13
Ахмат это чай узбекский...Не одного местного Чеченца в команде нет...тренер физрук...верните название Терек не позорьтесь руоводство это я к вам обращаюсь...всех Благ!
баск
баск
вчера в 21:13
Крайне редко захожу в топики о матчах других команд РПЛ, но в данном случае хотелось бы поздравить ростовских.
Поздравляю)

Ростов, возможно, потихоньку выбирается из кризиса, и особенно внушительно, что он не разнюнился, как иногда бывает в подобных случаях, после драматичного развития событий в Краснодаре.
И сегодня уверенно навешал обычно неуступчивому Ахмату.

Красавчики.
lotsman
lotsman
вчера в 21:12
С победой Ростов! Молодцы. Хорошая игра, хороший счёт.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:11, ред.
С Победой Земляки!!! Болельщикам Ахмата (Терека) не унывать
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:06
Хоть и за Ростов, но не верил в него до начала матча от слова «совсем». Рад, что ошибся. Ахмат проиграл по всем статьям.
Поздравляю соседей с заслуженной победой. Вам надо подниматься в турнирной таблице.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:06
Серёга отстоял на 0, о чудо.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:02
Жаль что получили травмы 2 игрока Ростова. Желаю Миронову и Голенкову что бы травмы оказались не серьёзными и они смогли бы сыграть в следующем матче
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:00
Поздравляю Алексея Ионова с 100 матчем в составе Ростова
Гость
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