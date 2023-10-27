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Жезус и Партей могут пропустить несколько недель из-за травм

вчера, 18:13

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус и полузащитник Томас Партей не сыграют в предстоящем туре АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» из-за травм.

Как сообщил главный тренер команды Микель Артета, у бразильца выявлена мышечная травма, из-за которой он может пропустить несколько недель. Ожидается, что Партей будет отсутствовать столько же.

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Все комментарии
ars14
ars14 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:18
Еще бы был выбор из форвардов, единственная замена Жезуса по позиции, это Нкетиа)) Конечно Артета еще может использовать Хаверца, но это не панацея
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:04
Если исходить из того что Жезус является лидером команды и главным голеодором, который в трёх играх в еврокубковых матчах забил три мяча , то это очень большая проблема для Арсенала . И наврядли кто-то в команде сможет его адекватно заменить. Ну а отсутствие или присутствие полузащитника Томаса Партей вообще не понятная история и наврядли как-то скажется на игре команды в ту или иную сторону . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд .
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:52
Вы знаете, зимой усиливаться сложно, но если хотим бороться за чемпионство, то необходимо это делать. Как по мне, Арсеналу важно усилить позицию правого вингера и форварда. С опорной зоной еще более менее терпимо, ну или продавать Парти и Жоржиньо и брать уже сразу сильного игрока. Все остальные позиции вроде в порядке
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:44
Нужно ли усиливать какие-то другие позиции?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:42
Насколько серьёзны данные потери для успехов в чемпионате Англии и в Лиге Чемпионов?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19, ред.
Каждый сезон одно и то же...в прошлом сезоне клуб на долгое время потерял Жещуса из-за травмы, полученной на ЧМ и мы на вторую часть сезона остались с одним Нкетиа в нападении.

Парти так же часто пропускал матчи из-за травм и всё это сказалось на итоговой чемпионской конке, а травма Салиба окончательно ударила по команде, итог всем известен.

Новый сезон только начался, а проблемы всё те же: травмы Парти и Жезуса, нет нормальной замены и для Сака, так что считаю, что во время зимнего ТО нужно усилить данные позиции.

Что касается Парти, то может его лучше продать уже этой зимой??!! Да, игрок он сильный, но травмы всё равно не дабт использовать его по полной, так зачем нужен такой игрок?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:10
Партея давно уже не видел в составе, а трафма Жезуса это потеря
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
Для Арсенала это будет точно потеря.
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