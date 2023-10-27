Жезус и Партей могут пропустить несколько недель из-за травм

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вчера, 18:13

Нападающий «Арсенала» и полузащитник не сыграют в предстоящем туре АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» из-за травм.

Как сообщил главный тренер команды , у бразильца выявлена мышечная травма, из-за которой он может пропустить несколько недель. Ожидается, что Партей будет отсутствовать столько же.