Жезус и Партей могут пропустить несколько недель из-за травм

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус и полузащитник Томас Партей не сыграют в предстоящем туре АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» из-за травм.
Как сообщил главный тренер команды Микель Артета, у бразильца выявлена мышечная травма, из-за которой он может пропустить несколько недель. Ожидается, что Партей будет отсутствовать столько же.
Парти так же часто пропускал матчи из-за травм и всё это сказалось на итоговой чемпионской конке, а травма Салиба окончательно ударила по команде, итог всем известен.
Новый сезон только начался, а проблемы всё те же: травмы Парти и Жезуса, нет нормальной замены и для Сака, так что считаю, что во время зимнего ТО нужно усилить данные позиции.
Что касается Парти, то может его лучше продать уже этой зимой??!! Да, игрок он сильный, но травмы всё равно не дабт использовать его по полной, так зачем нужен такой игрок?
Парти так же часто пропускал матчи из-за травм и всё это сказалось на итоговой чемпионской конке, а травма Салиба окончательно ударила по команде, итог всем известен.
Новый сезон только начался, а проблемы всё те же: травмы Парти и Жезуса, нет нормальной замены и для Сака, так что считаю, что во время зимнего ТО нужно усилить данные позиции.
Что касается Парти, то может его лучше продать уже этой зимой??!! Да, игрок он сильный, но травмы всё равно не дабт использовать его по полной, так зачем нужен такой игрок?