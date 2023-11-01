Воспитанник «Интера» рассказал, что им интересовались российские клубы

1698816931

вчера, 08:35

Экс-защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» рассказал о том, что ему поступали предложения из России, но он пока предпочитает оставаться в клубе «Сассари Торрес», выступающем в Серии C.