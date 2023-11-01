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Воспитанник «Интера» рассказал, что им интересовались российские клубы

вчера, 08:35

Экс-защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти рассказал о том, что ему поступали предложения из России, но он пока предпочитает оставаться в клубе «Сассари Торрес», выступающем в Серии C.

Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочёл «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем всё может быть.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:25
Пока для нашего рпл слабоват,подрасти немного!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:15
Выступать в России можно будет и позже, а возможность попробовать проявить себя в Италии бывает не каждый день. А учитывая то, что сборные России и клубы из РФ недопускают к соревнованиям, это еще один минус, т.к не каждый темболее молодой игрок захочет выступать только в РПЛ...
tjgjx2b2g8wa
tjgjx2b2g8wa
вчера в 09:51
В Италии у него перспектив гораздо больше
ОПС
ОПС
вчера в 09:40
Что поделать, пусть играет в свое удовольствие в серии С. Только что он там добьется? Хотя жизнь у него только начинается и время еще есть.
Гость
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