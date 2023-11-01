Воспитанник «Интера» рассказал, что им интересовались российские клубы

Экс-защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти рассказал о том, что ему поступали предложения из России, но он пока предпочитает оставаться в клубе «Сассари Торрес», выступающем в Серии C.
Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочёл «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причём во всех трёх дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем всё может быть.