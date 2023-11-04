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Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Боруссию» Дортмунд

вчера, 22:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд крупно уступила «Баварии» в поединке 10-го тура Бундеслиги (0:4).

Дайотчанкуль Упамекано открыл счет на 4-й минуте, а после этого Харри Кейн оформил хет-трик, забив на 9-й, 72-й и 90+3-й.

После матча «Боруссия» идет на 4-м месте (21 пункт), «Бавария» расположилась на 2-й строчке (26 очков).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:26
По Боруссии судить силу Баварии это смешно. Бесхребетники бегают в жёлтой форме. Когда будет Боруссия всех в чемпионате громить, по 5-6 мячей забивать, как давно было, тогда и будут эти матчи интересные, а сейчас дома БД проигрывает с таким счётом это позор. А Бавария лучше бы в ЛЧ так играла, а то так же бесхребетно сольют МС и кому то еще.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:07
Поздравляем Кейна с хек - триком,а Баварию с победой.
Johnes
Johnes
сегодня в 06:07
Кейн красавчик!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:55
Поражение в Кубке явно взбодрило Баварию.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:14
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 02:11
    Я так понел у тебя к БАВАРИИ сильная неприязьнь
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 02:10
      stanichnik
      stanichnik
      сегодня в 01:19
      В какой -то степени реабилитировались за вылет из Кубка.
      Capral
      Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      сегодня в 00:25
      К сожалению, такую мощь как сегодня, Бавария демонстрирует нечасто, поэтому и ЛЧ не берет. Ну и соперники в ЛЧ посильнее будут...
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 00:19
      Просто уничтожение в одни ворота. Такую мощь я ни у кого не видел больше. Как только Бавария не берет ежегодно ЛЧ, я затруднчюсь сказать.
      Никогда не любил Баварию, всегда против них болею, но сложно не признать их класс.

      На контрасте матча Боруссия-Бавария попробовал посмотреть матч Милан -Узинезе. Уснул.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 23:16
      У Дортмунда вырисовывается комплекс против Баварии! Такое ощущение, что шмели проигрывают еше до выхола на поле, до начала матча! Бавария выходит на матчи против Боруссии с целью втоптать тех в газон, морально уничтожить соперника и каждый раз им это удается!
      Что же, завершился десятый тур и 2 из 3 претендентов на чемпионство отсеялись, и пока только Байер продолжает оказывать сопротивление Баварии. Хватит ли сил и ресурсов у аспериновых?! Бавария - это Бавария,она может буксовать, но по итогу все равно становятся чемпионами!
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 23:14, ред.
      Павел, я конечно не так разбираюсь в футболе как Вы, тем более в немецком, поэтому и спорить не буду. Но на мой взгляд, как бы Дортмунд не играл и в какой форме не находился, игры с Баварией- всегда будут принципиальными, также, как на пример, игры Реала с Барселоной или ЦСКА со Спартаком. К тому же, наверняка, Боруссия, которая, весной, буквально преподнесла Баварии чемпионство, была полна решимости взять реванш. Другое дело, возможно не всё получилось, в силу тех или иных факторов, но принципиальность подобных игр, на мой субъективный взгляд- остается всегда. Ну вот, как-то так...

      Всегда- с Уважением к Вам!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:03, ред.
      Ну насчёт неуступчивого принципиального соперника - за последние 11 матчей (до этого) 10 побед "Баварии" и одна ничья))

      Более того, во всех матчах, кроме ничьей и ещё одного, "Бавария" забивала 3 и больше (мячей).

      Более того, именно 4 пропущенных мяча от "Баварии" встречаются чаще всего))

      Это больше на тотально загнобленного соперника похоже))
      Capral
      Capral
      вчера в 22:54, ред.
      Вероятно впервые, за всё время работы Тухеля в Баварии, я увидел- организованную, сбалансированную и слаженную команду!!! Именно сегодня, я увидел- лицо команды, её стиль и почерк!!! Удивительно, как преобразилась команда, и в этом, прежде всего- заслуга тренера!!! Во всех линиях, сегодня, Бавария превзошла соперника, и по всем статьям!!! Приятно удивил Сане, на привычном высоком уровне сыграл Кейн, с его умением завершать и разгонять атаку!!! Нойер напомнил себя в лучшие как годы!!! Вобщем, сегодня, Бавария показала отличный футбол!!! Не сказать, что совсем безошибочно сыграли гости, определенные издержки были, как на пример в конце 1-го тайма, но все-же, это скорее исключение, нежели закономерность...

      И это, при всех кадровых потерях Баварии, и это- на поле неуступчивого, принципиального соперника!!! Хочется верить, что выздоравливает команда, возможно, Тухель нашел, тот самый подход, который поможет команде заиграть так, как она умеет и должна!!! Очень хочется верить!!! Не было уже сегодня привычных баварских провалов в центре поля. Очень грамотно и надежно сыграла средняя линия команды. В защите, иногда пожарили, но все-таки играли в гостях и не с кем нибудь. Вобщем, Баварию и её тренера- с красивой и показательной победой!!!!!!!

      И в заключении пару слов об обстановке на стадионах Германии. Несмотря на то, что цены у нас растут на всё, буквально, и жизнь становится сложнее, всё же, стадионы заполняются под завязку!!! Атмосфера впечатляющая, футбол в Германии, несмотря ни на что- вне конкуренции!!!

      Ещё раз- с победой, Бавария!!! И лично, тебя- Томас!!!!!!! Так держать!!!!!!!
      НЕ ЭГО И СТ
      НЕ ЭГО И СТ
      вчера в 22:50
      Это Харри!!.. Браво!!.. 👍👏
      Рой Макай
      Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 22:47
      Арсенал начинает что-то из себя представлять в последнее время, несмотря на нестабильность. К примеру в ЛЧ им вполне по силам до полуфинала дойти. Боруссия же только деградирует, а после минувшей Бундеслиги, когда в последнем туре они бездарно слили чемпионство, которое им на блюдечке принесли, вообще перестал всерьез воспринимать эту команду. Удивляюсь вообще как этот сброд переиграл Ньюкасл на выезде.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
      вчера в 22:42
      К сожалению, тут уже многолетний опыт того, что "Дортмунд" при виде баварцев практически в буквальном смысле наложат полные штаны уже перед матчем и с этим всем будут бегать, там уже генетический практически панический страх у шмелей) Если бы они хотя бы психически были устойчивыми, а не белками-истеричками...

      "Арсенал" вон тоже в начале матча с МС по привычке психовать стал (потому что там серия тотальных разгромов от них была), вратарь дважды чуть сам не привести успел, хорошо, у них Родри и КДБ были травмированы, сами игроки не очень понимали, что делать, и в итоге команда опомнилась и даже выиграла.
      Рой Макай
      Рой Макай
      вчера в 22:37
      В какой бы форме не была Бавария, но против Боруссии команда выходит всегда с максимальной мотивацией. Кейн машина, Ким наконец-то начинает играть как в Наполи. Мусиала бесит, запорол выход один на один и перспективную атаку, когда отдал пас в защитника соперника. Тухель тоже продолжает клоунаду, орет по поводу и без, за что вполне заслуженно получает карточки.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:33
      БД совсем никакой. За всю игру 1 момент только и создали, а пропускать могли и больше. Как они умудрились у Ньюкасла выиграть? А Кейн хорош, забивает исправно!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 22:32
      С одной стороны, что с "Боруссии" взять с 34-летним Ройсом на ключевой позиции, 30-летним деревянным Фулькругом в нападении, 34-летним Хуммельсом и, прости господи, Вольфом в обороне (потому что это мусор, а не игрок).

      С другой, вопросы к Терзичу очень интересные - почему на лавке сидят дорогие Аллер, Зуле и Адейеми, почему на ТМ стоимость всех игроков команды катится вниз и вниз?

      Судя по динамике, Дортмунд реально идёт к тому, чтобы вылететь вообще из претендентов на чемпионство, сейчас и молодых талантов, которых можно будет продать, уже нет почти, зато огромное количество возрастных игроков, и деградация налицо.

      Как я говорил, у меня несколько друзей, которые болеют за шмелей, только и ждут, чтобы Терзич свалил из команды.
      Гость
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