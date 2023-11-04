Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Боруссию» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд крупно уступила «Баварии» в поединке 10-го тура Бундеслиги (0:4).
Дайотчанкуль Упамекано открыл счет на 4-й минуте, а после этого Харри Кейн оформил хет-трик, забив на 9-й, 72-й и 90+3-й.
После матча «Боруссия» идет на 4-м месте (21 пункт), «Бавария» расположилась на 2-й строчке (26 очков).
С другой, вопросы к Терзичу очень интересные - почему на лавке сидят дорогие Аллер, Зуле и Адейеми, почему на ТМ стоимость всех игроков команды катится вниз и вниз?
Судя по динамике, Дортмунд реально идёт к тому, чтобы вылететь вообще из претендентов на чемпионство, сейчас и молодых талантов, которых можно будет продать, уже нет почти, зато огромное количество возрастных игроков, и деградация налицо.
Как я говорил, у меня несколько друзей, которые болеют за шмелей, только и ждут, чтобы Терзич свалил из команды.
С другой, вопросы к Терзичу очень интересные - почему на лавке сидят дорогие Аллер, Зуле и Адейеми, почему на ТМ стоимость всех игроков команды катится вниз и вниз?
Судя по динамике, Дортмунд реально идёт к тому, чтобы вылететь вообще из претендентов на чемпионство, сейчас и молодых талантов, которых можно будет продать, уже нет почти, зато огромное количество возрастных игроков, и деградация налицо.
Как я говорил, у меня несколько друзей, которые болеют за шмелей, только и ждут, чтобы Терзич свалил из команды.
И это, при всех кадровых потерях Баварии, и это- на поле неуступчивого, принципиального соперника!!! Хочется верить, что выздоравливает команда, возможно, Тухель нашел, тот самый подход, который поможет команде заиграть так, как она умеет и должна!!! Очень хочется верить!!! Не было уже сегодня привычных баварских провалов в центре поля. Очень грамотно и надежно сыграла средняя линия команды. В защите, иногда пожарили, но все-таки играли в гостях и не с кем нибудь. Вобщем, Баварию и её тренера- с красивой и показательной победой!!!!!!!
И в заключении пару слов об обстановке на стадионах Германии. Несмотря на то, что цены у нас растут на всё, буквально, и жизнь становится сложнее, всё же, стадионы заполняются под завязку!!! Атмосфера впечатляющая, футбол в Германии, несмотря ни на что- вне конкуренции!!!
Ещё раз- с победой, Бавария!!! И лично, тебя- Томас!!!!!!! Так держать!!!!!!!
И это, при всех кадровых потерях Баварии, и это- на поле неуступчивого, принципиального соперника!!! Хочется верить, что выздоравливает команда, возможно, Тухель нашел, тот самый подход, который поможет команде заиграть так, как она умеет и должна!!! Очень хочется верить!!! Не было уже сегодня привычных баварских провалов в центре поля. Очень грамотно и надежно сыграла средняя линия команды. В защите, иногда пожарили, но все-таки играли в гостях и не с кем нибудь. Вобщем, Баварию и её тренера- с красивой и показательной победой!!!!!!!
И в заключении пару слов об обстановке на стадионах Германии. Несмотря на то, что цены у нас растут на всё, буквально, и жизнь становится сложнее, всё же, стадионы заполняются под завязку!!! Атмосфера впечатляющая, футбол в Германии, несмотря ни на что- вне конкуренции!!!
Ещё раз- с победой, Бавария!!! И лично, тебя- Томас!!!!!!! Так держать!!!!!!!