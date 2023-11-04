Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 22:25

«Боруссия» Дортмунд крупно уступила «Баварии» в поединке 10-го тура Бундеслиги (0:4).

Дайотчанкуль Упамекано открыл счет на 4-й минуте, а после этого Харри Кейн оформил хет-трик, забив на 9-й, 72-й и 90+3-й.

После матча «Боруссия» идет на 4-м месте (21 пункт), «Бавария» расположилась на 2-й строчке (26 очков).