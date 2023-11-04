Гол Гордона позволил «Ньюкаслу» выиграть у «Арсенала»

«Ньюкасл» одолел «Арсенал» в 11-м туре АПЛ (1:0).
Гол забил Энтони Гордон на 64-й минуте.
После поединка «сороки» идут на 6-м месте (20 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (24 балла).
В другой встрече «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут».
|Ньюкасл Юнайтед1 : 0Арсенал
|Матч завершен
«Ньюкасл» одолел «Арсенал» в 11-м туре АПЛ (1:0).
Гол забил Энтони Гордон на 64-й минуте.
После поединка «сороки» идут на 6-м месте (20 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (24 балла).
В другой встрече «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут».
Но не было бы этого момента если не промах Давида Райи.
В который раз косячить он. А его Артета все ставит и ставит. Хаверц еще одна проблема у Арсенала.
Сорокам улыбнулась удача. Забили непонятный гол, которую засчитали. Ну вот и все. Такой Ньюкасл Челси наверное пройдет в Кубке лиги.
Но не было бы этого момента если не промах Давида Райи.
В который раз косячить он. А его Артета все ставит и ставит. Хаверц еще одна проблема у Арсенала.
Сорокам улыбнулась удача. Забили непонятный гол, которую засчитали. Ну вот и все. Такой Ньюкасл Челси наверное пройдет в Кубке лиги.
Хотя, с другой стороны, эпопею с тем, как Доминатор изо всех сил пытается не играющего Кая в каждом матче выпускать, я вообще не могу оценить. Просто сказал бы, что Эду чудак на букву м и пусть сам за свои трансферные провалы отвечает.
Хотя, с другой стороны, эпопею с тем, как Доминатор изо всех сил пытается не играющего Кая в каждом матче выпускать, я вообще не могу оценить. Просто сказал бы, что Эду чудак на букву м и пусть сам за свои трансферные провалы отвечает.