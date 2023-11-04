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Гол Гордона позволил «Ньюкаслу» выиграть у «Арсенала»

вчера, 22:42
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ньюкасл» одолел «Арсенал» в 11-м туре АПЛ (1:0).

Гол забил Энтони Гордон на 64-й минуте.

После поединка «сороки» идут на 6-м месте (20 очков), «канониры» находятся на 3-й позиции (24 балла).

В другой встрече «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:09
ВАР очень долго просматривал эпизоды с взятием ворот... Мяч вроде бы вышел за линию,но в Саудовской Аравии на ВАРе этого не увидели - позвонили английским сВАРщикам и сказали мяч в поле. Потом начали разглядывать эпизод с толчком-Англия фол в атаке гол отменён СА- да это же не фол в атаке,вы же не Сериал или Лалига, а мужской чемпионат.у нас так все ваши пенсы играют и всё нормально.
Еттвелл показал на центр,аргументы из СА были куда вескими и не поколебимыми,чем правила АПЛа. Да и подумаешь к Тэйлору на исправительные работы отправлюсь,потом где нибудь отдохну хорошо.
Mike Romanov
Mike Romanov ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 10:01
Нелегитимный гол, грязная игра - ну прям одалели.
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:34, ред.
Мне, конечно, тоже не понравилось что это взятие ворот признали легитимным...толчок был, но я не однажды видел как толчок считался фолом в атаке или не считался или толчок в обороне мог быть причиной назначения пенальти или наоборот. Они эту ситуацию не могут стандартизировать и поэтому на усмотрение арбитра. Сегодня арбитр решил засчитать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 08:58
Если такой Челси пройдёт Ньюкасл в кубке лиги, то это будет сенсация.
Один из лидеров АПЛ против середняка лиги.
Для Челси кубок лиги это пожалуй поважнее АПЛ будет.
В АПЛ им ничего не светит, в еврокубки из второго десятка не попадают.
А вот в самом слабом еврокубке ЛК могут попасть через кубок лиги, но и здесь шансы малы.
Ньюкасл прошли МЮ и МС, а тут на горизонте какой то там Челси.
Шансы примерно 80 на 20 в пользу сорок.
9uh4wc282n6t
9uh4wc282n6t
сегодня в 06:41
Матч не видел, надеюсь во втором круге мы отдадим сорока сполна
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:06
Почему не показали повтор с графикой, вышел или не вышел мяч за линию. И во вторых гол забит с нарушением. В последнее время смотрю арбитры АПЛ это дно. Может их всех поменять на арбитров с Чемпионшипа? Точно хуже не будет...)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:54
Похоже Ньюкасл уже вполне способен побороться за медали.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 05:35
Победителей не судят!
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 23:20
Приветствую Вас! Ну допустим не вышел но толчок в спину то точно был?!!!
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:16
Ну, вообще, с этого ракурса сложно представить проекцию мяча на лицевую линию... Может и не вышел🤷🏽
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:14
Можно ещё вратаря купить...для конкуренции 😁
aNOOBis
aNOOBis ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 23:13
Гол, да, такой...еще бы рукой его забить и совсем было бы бинго
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 23:11
Ну, раньше у Арсенала не было игры, но был приемлемый результат, теперь нет ни того ни другого, что справедливо.
...а помните был такой звёздный фланговый нападающий Букайо Сака? Интересно, что с ним? Который матч не вижу. С таким же успехом на поле мог находиться Тео Уоллкот, повесивший бутсы на гвоздь.
Хаверц, вот, он не разочаровал сегодня, он просто не игрок атаки, он за мячи поборется, скинет на партнёра головой, он старательный и самоотдача на высоте, но не стоит денег, которых за него отдали.
Райс, поди, приуныл
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:03, ред.
Поздравляю конечно же болельщиков Ньюкасла с победой, но скандал будет точно!
Это не опраадание, но Арсенал точно не заслуживал поражения сегодня,но в очередной раз судьи на VARe убивают команду!!!! Как можно не разглядеть ,что мяч покинул поле???? Я силя за TV в Узбекистане и то увидел что мяч покинул поле, а у них там тысячу раз можно пересмотреть эпизод с разных сторон и не заметить этого....плюс сразу же идет подача в штрафную, где игрок Ньюкасла толкает нашего Габриэля в спину и отдает голевую передачу и тут тоже судьи слепые!!!!
По самой же игре Арсенал выдал отличный матч, но к сожалению не смогли забить....упрекнкть команду не могу, повторюсь, поражение полностью на совести судей.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 22:58
Я с учётом Эду со страхом ТО жду, он наверняка сейчас смотрит, кто же из сбитых, но дорогих лётчиков ещё на трансферы выставлен. Уверен, что, с учётом того, что Боэли очередную партию уже ненужных игроков будет продавать, Эду сейчас выясняет, кого же из сбитых лётчиков из "Челси" можно ещё затарить к другу Каю.
DXTK
DXTK
вчера в 22:56
Впервые за большое количество лет Ньюкасл одалел Арсенал, все же сорокам пока не хватает стабильности, но они бьются на трех фронтах...... и выступают достойно в отличии от других представителей Арсенала, МЮ и МС играют в группе смерти где у них соперники ПСЖ, Милан и Боруссия, также все еще выступают в кубке лиги, и пытаются догнать лидеров в новой ТОП 4.............Им конечно нужно усильть состав каким нибудь топ футболистами
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:56
Учитывая, что я говорил перед сезоном, что будем за ЛЧ бороться, нисколько не удивлён, и, судя по тому, что появились слухи, что Доминатор интересуется центрфорвардами, у меня есть надежды. Потому что с бразильской плаксой или Эдди (при всём уважении, он просто трудяга) на чемпионство вряд ли можно замахиваться.

Хотя, с другой стороны, эпопею с тем, как Доминатор изо всех сил пытается не играющего Кая в каждом матче выпускать, я вообще не могу оценить. Просто сказал бы, что Эду чудак на букву м и пусть сам за свои трансферные провалы отвечает.
Тристан
Тристан
вчера в 22:56
Ньюкасл играл с душой, а Арсенал катал мяч. С Жоржинье в центре всегда проблемы, про Хавертца только ленивый не сказал, а тут еще без Эдегора..Ждем январского ТО, иначе беда
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:55
Да мелькала там красная в его лапсердаке)) Судьи АПЛ в этом сезоне мощны. Надоело даже
azkan
azkan
вчера в 22:53
Гол конечно очень спорный о котором будут говорить до следующего тура.
Но не было бы этого момента если не промах Давида Райи.
В который раз косячить он. А его Артета все ставит и ставит. Хаверц еще одна проблема у Арсенала.
Сорокам улыбнулась удача. Забили непонятный гол, которую засчитали. Ну вот и все. Такой Ньюкасл Челси наверное пройдет в Кубке лиги.
sihafazatron
sihafazatron ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 22:53
Может просто красную карточку с собой не взял?)))
Спасибо за ответ. Результатом тоже доволен, но не люблю когда судьи вмешиваются в игру.
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:51
Ошибался в обе стороны. Должны были играть 10 на 10 еще в первом тайме. Гол засчитали зря, на мой взгляд, но сути дела не меняет. Ньюкасл в целом был получше, победил по делу, опят же на мой взгляд. Исходом в общем то я тоже доволен))
Elliada
Elliada
вчера в 22:49
У Арсенала это первое поражение. На улице ноябрь и только сейчас проиграли. Ничего страшного.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:48
Гол Гордона позволил «Ньюкаслу» выиграть у «Арсенала»
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:47
Ньюкасл с победой!! Теперь давайте и в лч также. Матч не смотрел, но обзорчик гляну. Думал, что арсенал хоть 1 но сможет забить.
Что там по судейству? Вижу много жалоб...кому-то конкретно подсуживал или просто ошибался в обе стороны?
Гость
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