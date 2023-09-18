Экс-тренер ПСЖ Гальтье: «Я — полная противоположность расизму»

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вчера, 14:42

Бывший главный тренер ПСЖ отверг обвинения, выдвинутые в свой адрес.

Напомним, специалиста, а также его сына Джона Валовича обвинил в расистских высказываниях экс-спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. Речь шла о периоде, когда Гальтье работал в этом клубе.

Также тренер отверг слухи о том, что он якобы мешал поститься своим игрокам во время месяца Рамадан.