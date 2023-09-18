Экс-тренер ПСЖ Гальтье: «Я — полная противоположность расизму»

Бывший главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье отверг обвинения, выдвинутые в свой адрес.
Напомним, специалиста, а также его сына Джона Валовича обвинил в расистских высказываниях экс-спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. Речь шла о периоде, когда Гальтье работал в этом клубе.
Также тренер отверг слухи о том, что он якобы мешал поститься своим игрокам во время месяца Рамадан.
Это ложь, полная ложь. Люди в футболе знают меня, игроки знают меня, менеджеры знают меня. В период Рамадана у меня, как у тренера, есть только одна навязчивая идея: важность здоровья моих игроков и игры моей команды – точка.
Мои футболисты провели Рамадан так, как хотели. Они все играли. Можно анализировать, судить и критиковать то, как я ставил игру команды, что меня называют тренером обороны, но я не могу смириться с тем, что меня называют расистом. Я не могу это принять. Я полная противоположность этому.