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ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяФранция. Лига 1 2023/2024

Экс-тренер ПСЖ Гальтье: «Я — полная противоположность расизму»

вчера, 14:42

Бывший главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье отверг обвинения, выдвинутые в свой адрес.

Напомним, специалиста, а также его сына Джона Валовича обвинил в расистских высказываниях экс-спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. Речь шла о периоде, когда Гальтье работал в этом клубе.

Также тренер отверг слухи о том, что он якобы мешал поститься своим игрокам во время месяца Рамадан.

Это ложь, полная ложь. Люди в футболе знают меня, игроки знают меня, менеджеры знают меня. В период Рамадана у меня, как у тренера, есть только одна навязчивая идея: важность здоровья моих игроков и игры моей команды – точка.

Мои футболисты провели Рамадан так, как хотели. Они все играли. Можно анализировать, судить и критиковать то, как я ставил игру команды, что меня называют тренером обороны, но я не могу смириться с тем, что меня называют расистом. Я не могу это принять. Я полная противоположность этому.

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Ванечка
Ванечка
вчера в 15:41
Журналисты решили нагреться и поднять свой рейтинг на этом...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:36
Ктото наговаривает на прекрасного тренера !😜
Гость
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