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Фаны «Боруссии» Дортмунд в матче с «Ньюкаслом» забросали поле деньгами

вчера, 22:28
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» забросали поле фальшивыми купюрами и монетами.

Таким образом, фанаты «шмелей» сделали акцент на богатых владельцах «Ньюкасла».

Фаны «Боруссии» Дортмунд в матче с «Ньюкаслом» забросали поле деньгами

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Федя Голицын (раскрыть)
сегодня в 10:10
Смотрел.А Вы Райкина когда-нибудь слышали,или только что-то прямолинейное,типа современного "юмора"?Рекомендую первое...
Есть такие "устаревшие" понятия :Ирония,сарказм,"эзопов язык".Мне нет нужды обсуждать очевидное.
Федя Голицын
Федя Голицын ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 09:46
Смотрел матч то ??
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Не иначе осеннее обострение - начали "фальшак" по футбольным полям раскидывать...)
Ironigor
Ironigor ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:48
Фантики , Мишура новогодняя !!!)))
протон
протон
вчера в 22:44
Чеферин остался очень недоволен, что поле забросали копиями
Интерес
Интерес
вчера в 22:36
Это подкуп судьи.И он не устоял,засчитав оба гола.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Вот если бы они были настоящие????
Гость
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