Фаны «Боруссии» Дортмунд в матче с «Ньюкаслом» забросали поле деньгами

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вчера, 22:28

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» забросали поле фальшивыми купюрами и монетами.

Таким образом, фанаты «шмелей» сделали акцент на богатых владельцах «Ньюкасла».