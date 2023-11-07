Фаны «Боруссии» Дортмунд в матче с «Ньюкаслом» забросали поле деньгами

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» забросали поле фальшивыми купюрами и монетами.
Таким образом, фанаты «шмелей» сделали акцент на богатых владельцах «Ньюкасла».
|Боруссия2 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» забросали поле фальшивыми купюрами и монетами.
Таким образом, фанаты «шмелей» сделали акцент на богатых владельцах «Ньюкасла».
Есть такие "устаревшие" понятия :Ирония,сарказм,"эзопов язык".Мне нет нужды обсуждать очевидное.
Есть такие "устаревшие" понятия :Ирония,сарказм,"эзопов язык".Мне нет нужды обсуждать очевидное.