«Шахтёр» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

«Шахтёр» обыграл «Барселону» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 40-й минуте забил нападающий «Шахтёра» Данило Сикан.
«Шахтёр» идёт на 3-м месте в группе Н (6 очков), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).
«Шахтёр» обыграл «Барселону» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 40-й минуте забил нападающий «Шахтёра» Данило Сикан.
«Шахтёр» идёт на 3-м месте в группе Н (6 очков), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).
За два года, я так и не понял какую игру хочет поставить Барселоне тренер.. постоянно говорит
про какой то доминирующий футбол, а на выходе просто пшик) Неужели нет никаких вариантов больше?
Такой унылой игры, я вообще не видел в исполнении каталонцев, это вообще никуда не годится.
До этого момента, я старался не критиковать Хави, но это уже явно перебор. С Сосьедадом просто тупо отскочили, хотя по игре баски просто возили Барсу весь матч, повезло, что игроки все смазали.
Второй тайм Барса просто не вывозит с любой командой, еле ноги уносят. С таким футболом далеко точно не уедешь. Руководство всеми силами старается удержать Хави на плаву, но будут они долго это терпеть.. другого тренера давно бы выгнали за такое зрелище.
За два года, я так и не понял какую игру хочет поставить Барселоне тренер.. постоянно говорит
про какой то доминирующий футбол, а на выходе просто пшик) Неужели нет никаких вариантов больше?
Такой унылой игры, я вообще не видел в исполнении каталонцев, это вообще никуда не годится.
До этого момента, я старался не критиковать Хави, но это уже явно перебор. С Сосьедадом просто тупо отскочили, хотя по игре баски просто возили Барсу весь матч, повезло, что игроки все смазали.
Второй тайм Барса просто не вывозит с любой командой, еле ноги уносят. С таким футболом далеко точно не уедешь. Руководство всеми силами старается удержать Хави на плаву, но будут они долго это терпеть.. другого тренера давно бы выгнали за такое зрелище.