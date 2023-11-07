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«Шахтёр» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

вчера, 22:42
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Шахтёр» обыграл «Барселону» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 40-й минуте забил нападающий «Шахтёра» Данило Сикан.

«Шахтёр» идёт на 3-м месте в группе Н (6 очков), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).

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Стадион «Фолькспаркштадион»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Шахтёр»
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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 09:55
хорошие шансы у Шахтера на выход из группы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 07:54
Хави скоро окончательно угробить Барселону,эта уже не Барселона а туфта какая то.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:34
Вот так результат....молодцы!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 07:23
Да ладно. Не "очень слабый состав" у Барселоны, даже по меркам ЛЧ. Конечно, с таким составом трудно было бы бороться за трофей 🏆 ЛЧ. Но такие команды, как Шахтёр Донецк они должны обыгрывать. У Шахтёра сейчас очень непростые времена. Горняки тоже не у себя дома играли.
war4ar
war4ar ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 06:36
Да все очень просто , у барсы состав крайне слабый на сегодняшний день по меркам лч. Многие игроки барсы свои лучшие годы оставили в других клубах. Что бы барса доминировала как раньше , нужны и покупки соответствующего уровня. Раньше нападение было суарес месси неймар , а сейчас кроме левы там среднячки. Тут бы и гвардиола ничего не сделал бы , такие сейчас времена. Более того хвви показывает не самые плохие результаты с таким составом
112910415
112910415
сегодня в 06:16
всё же Хави не гений тренерского цеха ...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 02:48
Тоже постоянно говорю, что нужно забыть про тики-таку и приспособиться к современному футболу, который стремительно шагает вперед. Ровно два года прошло с назначения Хави, а игра оставляет желать лучшего.
Конечно, я очень рад чемпионству в прошлом сезоне, никто не отменял этого факта, но нельзя теперь на все закрывать глаза из за этой победы..
В Барселоне сейчас есть техничные игроки, не все так плохо с составом, несмотря на финансовые трудности. И эти футболисты способны показывать достойный футбол
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:17
С победой Шахтёр Донецк, с победой всех украинцев!!!
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 02:15
Вероятно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ всё продинамил (раскрыть)
сегодня в 02:15
Если что, Шахтёр тоже не дома играл. Игра проходила в Германии, в городе Гамбург, если не ошибаюсь.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 02:14
Даже если будет такое, то всё равно уже все научились играть против тики-така.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:11
Спасибо, Макс!!!
Я хотел тебе еще вчера сделать комплимент, после игры ТХ-Челси, но не решился- обошелся, только лайком. И сегодня, после игры танцующего ПСЖ- выражаю тебе свой восторг!!! И поверь мне, Макс, зная, наши полярные взгляды на футбол, это- точно не обратный комплимент вежливости, и точно не из басни Крылова...
balalay
balalay ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:59
ну это уже высший пилотаж "как обыграть команду лучшую себя" )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:58
Шикарно, Виктор.
Ничего лишнего: просто вложил смысл матча, без рассусоливаний.
Bobon
Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:43
Идеи, которых нет, невозможно понять. Хави нулевой тренер. Ему купили тех, кого он просил, но выхлопа нет и не будет.п А руководство Барсы живет прошлым. Ищут игроков и тренеров с днк Барселоны. Может, просто стоит понять, что никакого днк нет и не было. Было просто золотое поколение Барсы и сборной Испании. Сейчас играют в другой футбол. И пока будут цепляться за прошлое, ничего не изменится.
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 01:42, ред.
Ну что вы все на Хави ополчились? Барса вроде и так на 1 месте. Иногда нужно и в пол ноги сыграть, а может даже и проиграть, чтобы потом злее быть. Постоянные победы сбивают мотивацию. Тем более Шахтер — не мальчики для битья, да еще в гостях... Еще посмотрим, чем все закончится. В финал Барса конечно вряд ли выйдет, но в футболе всякое бывает
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:50, ред.
Когда-нибудь мы сможем понять идеи Хави, но это уже совсем другая история)

За два года, я так и не понял какую игру хочет поставить Барселоне тренер.. постоянно говорит
про какой то доминирующий футбол, а на выходе просто пшик) Неужели нет никаких вариантов больше?

Такой унылой игры, я вообще не видел в исполнении каталонцев, это вообще никуда не годится.

До этого момента, я старался не критиковать Хави, но это уже явно перебор. С Сосьедадом просто тупо отскочили, хотя по игре баски просто возили Барсу весь матч, повезло, что игроки все смазали.

Второй тайм Барса просто не вывозит с любой командой, еле ноги уносят. С таким футболом далеко точно не уедешь. Руководство всеми силами старается удержать Хави на плаву, но будут они долго это терпеть.. другого тренера давно бы выгнали за такое зрелище.
Capral
Capral ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 00:45
Шахтер не играл в прессинг, а встречал соперника у своей штрафной- играл в зонную защиту. Кроме того, в тотальный футбол горняки тоже не играли, потому что защищалась вся команда горняков, но контратаковала небольшим количеством человек, а значит- это уже не тотальный футбол. Другое дело, что тренер Шахты, тонко разобрал соперника, перекрыл все ходы и выходы, расставил игроков правильно по позициям, и заставил Барсу играть в навал.
balalay
balalay ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
мгновенный переход в атаку с прессингом - это и есть новомодный "тотальный футбол"
Naherger
Naherger ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:59
9.5 кэф на шахту был) при текущей политситуации грех было не поставить на них фрибет в размере 1к от фонбета))) спасибо и тем,и другим 😅
протон
протон
вчера в 23:51, ред.
Поздравляю тех, кто на ставке хороший куш сорвал.
Capral
Capral ответ ttj9yma5r2kw (раскрыть)
вчера в 23:51
А второй еще красивей, жаль не засчитали.
ttj9yma5r2kw
ttj9yma5r2kw
вчера в 23:50
Выиграли по делу, не подкопаться, гол красивый
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:48
Согласен. Я, и сосиски немецкие не жалую, а пиво- терпеть не могу. Я, как питался в СССР- так и здесь себе готовлю. А вот, что употребляю- так это шнапс "Doppelkorn. Unser Stolz."
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:48
    ABir
    ABir
    вчера в 23:45
    Барса проиграла из-за солидарности и поддержки Украины, иначе трудно объяснить
    Futurista
    Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 23:44, ред.
    Это не шахта..так еще и метростроевцев шахтёрами можно назвать)...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:42
    С турнирной точки зрения, Барса могла себе позволить допустить такую оплошность. Ничего страшного для нее не произошло.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:39
    Ну это и необязательно)...на любителя...
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:38, ред.
    Значит ты не бывал там. Можешь прогуляться. В шахту знаменитого туннеля под Эльбой.. И не слушай липовых любителей Бундесвера.. Именно туда и спустили Чапи.. Хе..
    Гость
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