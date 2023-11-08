Партей сообщил руководству «Арсенала» о желании уйти из клуба

Полузащитник Томас Партей хочет уйти из «Арсенала».
Игрок уже сообщил об этом руководству клуба.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту из Италии, но хавбек планирует остаться в Англии.
Полузащитник Томас Партей хочет уйти из «Арсенала».
Игрок уже сообщил об этом руководству клуба.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту из Италии, но хавбек планирует остаться в Англии.
Возможно сейчас это будет отличное решение для всех, т.к летом у Парти останется всего лишь год по контракту, и выручить за него желаемую сумму будет сложно, а сейчас, во время зимнего ТО можно выжить максимум с его продажи. Проблемой для Арсенала станет то, что приобрести замену для Парти будет тоже сложно,ну или дорого....
Возможно сейчас это будет отличное решение для всех, т.к летом у Парти останется всего лишь год по контракту, и выручить за него желаемую сумму будет сложно, а сейчас, во время зимнего ТО можно выжить максимум с его продажи. Проблемой для Арсенала станет то, что приобрести замену для Парти будет тоже сложно,ну или дорого....