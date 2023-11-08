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Партей сообщил руководству «Арсенала» о желании уйти из клуба

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A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
А начале месяца были слухи о том, что Артета якобы недоволен формой Томаса, который стал часто вылетать по причине травм, и тренеру приходится часто менять состав в центре поля, что плохо сказывается на сыгранности игроков, и якобы дал добро на продаду Парти уже во время зимнего ТО....
Возможно сейчас это будет отличное решение для всех, т.к летом у Парти останется всего лишь год по контракту, и выручить за него желаемую сумму будет сложно, а сейчас, во время зимнего ТО можно выжить максимум с его продажи. Проблемой для Арсенала станет то, что приобрести замену для Парти будет тоже сложно,ну или дорого....
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:41
Ну после Арсенала остаться в АПЛ?... думаю что не найдет себе в Англии клуба.
112910415
112910415
вчера в 14:41
вероятно, спорить не будут
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:57
Не знаю такого и не слышал даже.
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:45
Голы забивать не его работа)
ДСА
ДСА
вчера в 13:36
Почувствовал себя великим и решил диктовать свои условия.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:29
Можно и продать,не очень результативный.
drug01
drug01
вчера в 13:26
Сообщение принято теперь надо найти достойную команду!!!
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