«Манчестер Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ

«Манчестер Сити» и «Челси» рискуют покинуть Английскую Премьер-Лигу.
По информации источника со ссылкой на бывшего финансового советника действующих чемпионов Англии Стефана Борсона, «горожанам» такое наказание может грозить, если подтвердятся 115 предполагаемых финансовых нарушений правил лиги, а лондонцам — в случае доказательств неучтённых платежей во времена правления клубом Романом Абрамовичем, с синих могут снять очки.
Вчера стало известно о снятии 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Вывод: Сити никто не тронет. Даже очки не снимут.
Вывод: Сити никто не тронет. Даже очки не снимут.
Собираются наказать Сити за тот период, когда у них не было столько побед, как сейчас. Сейчас Сити, в период Гвардиолы, это чистые победы на классе.
Собираются наказать Сити за тот период, когда у них не было столько побед, как сейчас. Сейчас Сити, в период Гвардиолы, это чистые победы на классе.
Во-первых, Челси уже наказывали трансферным баном за мелкие нарушения (подписания юных игроков), потом у Абрамовича чуть ли не в чистую клуб отобрали. А Боэли играет в открытую.
С Ман Сити как показывает практика рискни пошутить, ибо что мешало наказать за все эти 115 пунктов раньше? Ах да, у них ещё есть контрмеры в виде доказательств таких же нарушений другими грандами - МанЮ, Ливер, Арсенал, Реал, Барса и т.д. Эффект домино гарантирован. Мгновенно создадут Суперлигу)
Во-первых, Челси уже наказывали трансферным баном за мелкие нарушения (подписания юных игроков), потом у Абрамовича чуть ли не в чистую клуб отобрали. А Боэли играет в открытую.
С Ман Сити как показывает практика рискни пошутить, ибо что мешало наказать за все эти 115 пунктов раньше? Ах да, у них ещё есть контрмеры в виде доказательств таких же нарушений другими грандами - МанЮ, Ливер, Арсенал, Реал, Барса и т.д. Эффект домино гарантирован. Мгновенно создадут Суперлигу)