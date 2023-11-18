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«Манчестер Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ

вчера, 09:51

«Манчестер Сити» и «Челси» рискуют покинуть Английскую Премьер-Лигу.

По информации источника со ссылкой на бывшего финансового советника действующих чемпионов Англии Стефана Борсона, «горожанам» такое наказание может грозить, если подтвердятся 115 предполагаемых финансовых нарушений правил лиги, а лондонцам — в случае доказательств неучтённых платежей во времена правления клубом Романом Абрамовичем, с синих могут снять очки.

Вчера стало известно о снятии 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:54
Снимут и правильно . МС просто оборзел покупают всё подряд , деньги деньги ....вот и получите , давно пора и Челси приструнить . А Зенит в России что хочет творит ...
bashnat013
bashnat013
вчера в 22:24
Абрамовича надо в Израиль отправить на передовую
bashnat013
bashnat013
вчера в 19:34, ред.
Давно пора ,две придуманные команды,в Англии только три клуба Ливерпуль ,Ман Юнайтед, Арсенал
arsworld
arsworld ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:10
Да ,МС сейчас на коне.Но за счет чего?Тогоже нарушения ФФП годами, и вливания бабок,прошу спросить, сколько денег было потрачено в десятых ,когда был куплен Адебайор , Туре или тот же Куни? Или ,да это было больше десяти лет назад кули вы доипались?За все нужно отвечать. Если их накажут как и Псж со временем ,я только ЗА.Ничего страшного Юве проходил через понижение. И эти клубы пройдут ,ЕСЛИ их накажут
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:13
Бред какой-то. Мы же прекрасно понимаем, что они могут отделаться взяткой.
Elliada
Elliada ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 15:54
Конкуренты не в форме? Да ты шутник. Сити выиграл 5 из 7 розыгрышей АПЛ, дважды играл в финале ЛЧ, один из которых выиграл. Конкуренты несколько лет не в форме?
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов
вчера в 15:41
Было бы здорово, эти клубы + псж больше беды принесли мировому футболу
1580556558
1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Насчет самого успешного это ты хорошо пошутил, можно было еще пошутить про самый титулованный. Одну ЛЧ с горем плполам взяли и то потому, что конкуренты были, мягко говоря, не в лучшей форме. Самый богатый, да, соглашусь. Но не переживай так, шейхи опять откупятся
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 14:11
Эхххх...прям в точку попал..
Интерес
Интерес ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:11
За право и возможность покупать.Вступительный взнос,так сказать! Вы же не можете прийти со стороны и без последствий для себя купить победу любимому клубу?Это -преступление,сдадут.Так что два условия-"иметь" и "участвовать",а далее возможны схемы.
Интерес
Интерес
вчера в 13:01
НИкто ничем не рискует.Если ты не на вылет стоишь,или не нищеброд футбольный.Всё это-поверхность торга.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:34
Было бы здорово, тогда в АПЛ как в старые добрые времена основными силами будут Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Ньюкасл, а не эти толстосумы, которые скупают все что движется.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:21, ред.
Морган : Мошенники.. Один я чист.. А-ха-ха-ха.. 😄
Capral
Capral
вчера в 11:41
Почти как в румынском боевике 70-х:"Комиссар полиции обвиняет".
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Realistroni
Realistroni ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 11:16
Но Вы почему то всегда берете Реал для примера.Странно?
112910415
112910415
вчера в 11:15
где же они найдут тогда пристанище ? )
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:12
Правильно сделают если не только с Эвертона очки сниму, вряд ли только они что то нарушали. Так что ждём снятия очков с МС и будет новый чемпион)
Elliada
Elliada ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 11:12
Я для примера. Что можно наговорить на любой клуб. Нужны доказательства.
Realistroni
Realistroni ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:09
Зачем транслировать слухи про Реал.Комиссар полиции сказал, доказательств нет. Так много чего можно сказать про Барселону, Баварию и т.д.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:09
А новые американские владельцы «Челси», во главе с Тоддом Боули, недавно также обращались в АПЛ, рассказав, что сделки в клубе при Романе Абрамовиче в период с 2012 по 2019 год осуществлялись с предоставлением неполной финансовой информацией о них. Бей своих что бы чужие боялись.
Ну дe.илы - Задорнов
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:57
Омг. Ну и вброс. Понятно что после Эвертона теперь актуальная тема, но слишком сильно фантазировать тоже не надо)
Во-первых, Челси уже наказывали трансферным баном за мелкие нарушения (подписания юных игроков), потом у Абрамовича чуть ли не в чистую клуб отобрали. А Боэли играет в открытую.
С Ман Сити как показывает практика рискни пошутить, ибо что мешало наказать за все эти 115 пунктов раньше? Ах да, у них ещё есть контрмеры в виде доказательств таких же нарушений другими грандами - МанЮ, Ливер, Арсенал, Реал, Барса и т.д. Эффект домино гарантирован. Мгновенно создадут Суперлигу)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:53
Правильно, дожимайте клубы по максимуму! Наступит день, когда всем это сильно надоест и Суперлига станет очень актуальным вопросом. А если Суперлига в конечном итоге будет создана, то все топ чемпионаты останутся без доходов и больших контрактов. И смотреть этот помойный футбол клубов среднего звена будут только их локальные фанаты. А все самые жирные контракты и ТВ права заберет на себя Суперлига. И останутся УЕФА и чемпионаты у разбитого корыта.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:44
Поживём,увидим...
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:43
Это только в самых диких фантазиях. На деле, никто не станет трогать Барселону. Никто не отберет у них трофеи и не отправят в Сегунду. Максимум, это штраф и отбирание 10-15 очков в Ла Лиге.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:40
Дело Негрейры не закрыто, так что, в случае, если вина руководства клуба в коррупции будет доказана, то Ла Лига может лишить клуб титулов, завоеванных с 2001 по 2018 год, За это время «Барса» 9 раз выигрывала чемпионат Испании, 6 раз – Кубок короля и 8 раз – Суперкубок Испании.

Кроме того, наказание может последовать и от международных федераций – УЕФА и ФИФА. Их регламент позволяет лишать титулов и исключать из своих турниров клубы за серьезные нарушения. Испанская El Pais опросила спортивных юристов, которые считают, что если прокуратура докажет вину «Барселоны» в подкупе судей, то ФИФА и УЕФА могут лишить его титулов, исключить из своих турниров и потребовать от Ла Лиги перевести «Барсу» в низший дивизион.
Nifan
Nifan
вчера в 10:38
Автор заголовка, видимо новость не читал. Там вот ни слова не написано о том что Челси куда то отправят.
Очки снять могут, судя по ситуации с Эвертоном. Но не более.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:36
Реал похлеще обвиняют, чем Сити. Какой-то комиссар полиции обвинил Реал в больших грехах, чем обвиняют Барселону. Но где наказание? Так что, да. Сначала нужно доказать.

Собираются наказать Сити за тот период, когда у них не было столько побед, как сейчас. Сейчас Сити, в период Гвардиолы, это чистые победы на классе.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:32
Да ничего не изменилось. Всё старо как мир. По прежнему наказывают не за то что украл, а за то что попался.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:30
Вообще-то собираются наказывать не Гвардиолу, а клуб Манчестер Сити.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:29
Один пример 17-летней давности? За это время многое изменилось. Вот свежий пример - Барселона. Что-то не трогают их. А Сити и подавно никто не тронет.
Гость
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