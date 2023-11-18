«Манчестер Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ

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вчера, 09:51

«Манчестер Сити» и «Челси» рискуют покинуть Английскую Премьер-Лигу.

По информации источника со ссылкой на бывшего финансового советника действующих чемпионов Англии Стефана Борсона, «горожанам» такое наказание может грозить, если подтвердятся 115 предполагаемых финансовых нарушений правил лиги, а лондонцам — в случае доказательств неучтённых платежей во времена правления клубом Романом Абрамовичем, с синих могут снять очки.

Вчера стало известно о снятии 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил финансового фэйр-плей.