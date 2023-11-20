«Спартак» не собирается приобретать полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари.
Москвичи ищут атакующих игроков другого плана.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 млн евро.
«Спартак» не собирается приобретать полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари.
Москвичи ищут атакующих игроков другого плана.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6,5 млн евро.
Они же с Зенитом сотрудничают и снова могут быть палки в колёса. Захочешь вот так приобрети у сербов футболиста, а на горизонте нарисуется Зенит и перехватит игрока. Знаем, плавали!
Они же с Зенитом сотрудничают и снова могут быть палки в колёса. Захочешь вот так приобрети у сербов футболиста, а на горизонте нарисуется Зенит и перехватит игрока. Знаем, плавали!
9:48 «Спартак» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»
11:35 «Спартак» не планирует подписывать Букари
9:48 «Спартак» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»
11:35 «Спартак» не планирует подписывать Букари