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«Спартак» не планирует подписывать Букари

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makkie
makkie
вчера в 17:17
Покупать кого-то у Црвены сейчас нет смысла.
Они же с Зенитом сотрудничают и снова могут быть палки в колёса. Захочешь вот так приобрети у сербов футболиста, а на горизонте нарисуется Зенит и перехватит игрока. Знаем, плавали!
протон
протон
вчера в 16:51
Да вроде опорников на две команды есть . Литвинов, Пруцев, Зобнин , Мартинс , Умяров . Не с Баварией или Ман Сити нам играть . Я бы тренера поменял . Абаскаль неплохой парень . Но какая то пурга в голове . Осинькин самое то . И наши молодые пацаны по другому раскрылись бы .
Интерес
Интерес
вчера в 13:58
Дорого....А надо будет-подпишут и без планов громадьё.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:47
Как в калейдоскопе -
9:48 «Спартак» претендует на полузащитника «Црвены Звезды»
11:35 «Спартак» не планирует подписывать Букари
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