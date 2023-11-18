У «Эвертона» отобрали десять очков. Суровое наказание за перерасход средств

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вчера, 16:22

Обиженные «ириски» показывают пальцем на «Манчестер Сити».

Нарушение финансовых правил Английской Премьер-Лиги со стороны «Эвертона» дорого обошлось клубу – с него сняли десять очков. Независимая комиссия выяснила, что убытки «ирисок» в трехлетний период до конца сезона-21/22 составили 124,5 миллиона фунтов, тогда как предельно допустимый потолок ограничен 105 миллионами.

Лишение десяти очков стало самым крупным спортивным наказанием в истории АПЛ . «Эвертон» сразу был отброшен на 19-е место в турнирной таблице и ввязался в борьбу за выживание. В клубе заявили, что шокированы и разочарованы таким решением, а также намерены подавать апелляцию. Давайте подробнее разберемся в этом деле.

Тяжёлые времена

В марте Премьер-Лига начала официальное расследование финансовых дел «Эвертона», сформировав для этого независимую комиссию. В тот момент детали не раскрывались, подробностей о том, в чем обвиняют «ирисок», не было. В том месяце стало известно, что «Эвертон» уже пятый год подряд несет финансовые потери, в клубе сообщали о дефиците в 44,7 миллиона фунтов.

«Эвертон» признал, что нарушил правила устойчивого развития (PSR), однако не согласился с масштабом вменяемых нарушений, а также с итоговым вердиктом, который был вынесен в результате пятидневного слушания. Комиссия закончила свою работу в октябре. Итоговое решение «Эвертон» оспорит, о чем уже заявил:

Клуб не признает выводы о том, что не действовал максимально добросовестно. Мы не понимаем, откуда взялось это утверждение со стороны Премьер-Лиги. Строгость наказания несправедлива и неразумна в соответствии с представленными доказательствами. Клуб также будет с большим интересом следить за решениями, принятыми в любых других схожих случаях, касающихся правила PSR.

Последним пассажем «Эвертон» показал в сторону «Манчестер Сити». Но об этом чуть позднее. Такой удар по клубу пришелся в тяжелые времена для «Эвертона». В сентябре владелец клуба Фархад Мошири согласился продать свои 94 процента акций американскому инвестиционному фонду 777 Partners. Сделка еще проходит все необходимые процедуры и должна быть закрыта до конца месяца. Интересно, как новые события на нее повлияют.

Также клуб занимается строительством нового стадиона на берегу реки Мерси. Он должен открыться в конце 2024 года. Опыт строительства арен другими английскими клубами показывает, насколько это затратный и сложный процесс, сказывающийся на всех аспектах бизнеса и даже игры.

Размер наказания

Комиссия в своем отчете описала причину, по которой наказала «Эвертон» именно лишением десяти очков, что многим кажется несоразмерным. В обосновании говорится, что причиной проблем стал перерасход средств в основном на покупку новых футболистов, а также неспособность менеджмента продавать игроков и более низкие результаты, чем прогнозировалось. При этом Премьер-Лига настаивала в ходе заседания на лишении клуба 12 очков.

В сезоне-21/22 «Эвертон» занял 16-е место, что привело к потере ожидаемого дохода примерно в размере 21 миллиона фунтов. В отчете комиссии говорится, что желание ливерпульцев улучшить свои показатели на поле, усилив состав дорогими покупками, привело к тому, что клуб сознательно рискнул вероятным нарушением правила PSR. В результате потолок расходов был превышен на 19,5 миллиона фунтов. То есть, оправдайся риск «Эвертона», таких проблем бы не возникло. Но затею в комиссии посчитали авантюрной, а веру в то, что все получится, безответственной бесхозяйственностью.

Комиссия заявила, что «Эвертон» сам создал такое положение, а превышение потолка оказалось большим. Поэтому он достоин такого наказания. При этом было принято во внимание, что в целом динамика «Эвертона» в области соблюдения правила PSR в последние четыре года оказывалась положительной. Видимо, поэтому лишили не 12, а 10 очков.

Линия защиты

«Эвертон» угрожает апелляцией, но вряд ли она будет удовлетворена. Хотя бы исходя из того, как клуб отбивался по ходу основного расследования. Он сформировал шесть факторов, которые якобы являются смягчающими. Среди них, например, указана потеря денег на одном из футболистов, который ушел из клуба, когда его арестовали. Комиссия отклонила этот аргумент как событие, которое вполне себе случается в жизни футбольных клубов, а также добавила, что оценка этих потерь в 10 миллионов фунтов является спекулятивной.

Также «Эвертон» смягчающими обстоятельствами назвал пандемию коронавируса и события на Украине. В клубе заявили, что планировали продать игроков на 80 миллионов фунтов в 2020 году, когда весь рынок накрыла пандемия. Но в комиссии заявили, что неспособность «Эвертона» собрать эти деньги является обычным рыночным фактором, который затронул всех в этом бизнесе. Кроме того, «Эвертон» сам устанавливал цены на своих игроков.

В отчете также говорится, что клуб как бизнес-единица должен был планировать свои финансы в том числе с учетом непредвиденных обстоятельств, а также подчеркнуто, что «Эвертон» в качестве поддержки в коронавирусные времена получил более 70 миллионов фунтов. Наконец, в клубе цеплялись за соломинку своего сотрудничества с комиссией. Та заявила, что все учтено, но в этом своем сотрудничестве по ходу расследования клуб не сделал чего-то выдающегося. Дескать, и сами бы все нарыли, и у «Эвертона» не было других вариантов действий.

Вопрос выживания

В истории Премьер-Лиги только два раза до этого клубы наказывались снятием очков. «Мидлсбро» лишили трех баллов в сезоне-1996/97 за несыгранный матч с «Блэкберном», а в 2010 году «Портсмут» лишился девяти очков после перехода под внешнее управление в связи с финансовым кризисом. Оба клуба тогда вылетели из высшего дивизиона.

Впрочем, у «Эвертона» есть все шансы спастись. Он сейчас всего на два очка отстает от спасительной зоны, а конкуренты в борьбе за выживание очень плохи – одни из самых слабых за последние годы. Это первый сезон в АПЛ , когда сразу три клуба (все три новичка лиги) не смогли набрать хотя бы семь очков в первых 12 турах.

Аналитики из Opta уже посчитали шансы «Эвертона» на вылет. Они составляют 34,1 процента. До лишения десяти баллов шансы были 3,4 процента. Но это все равно ниже, чем у «Бернли» (80,6 процента), «Шеффилд Юнайтед» (78 процентов) и «Лутон Таун» (70 процентов).

Слон в комнате

Вернемся к намеку «Эвертона» на «Манчестер Сити». Он появился не на пустом месте. По нему тоже ведется расследование независимой комиссии. АПЛ еще в феврале предъявила клубу обвинения в нарушении более чем ста пунктов правил в период с 2009 по 2018 год. Вот что говорят эксперты по поводу этого дела, ведь возник вопрос о том, почему начавшееся более раннее расследование еще не закрыто, а по «Эвертону» уже приняли решение.

Дело в том, что у «Эвертона» было только одно обвинение, а у «Манчестер Сити» их 115, и нужно распутать все пункты, а некоторые из них крайне сложны юридически. Так что специалистам требуется больше времени. При этом наказание «Эвертона» резко поднимает планку суровости. Если «ирисок» за один пункт так наказали, то что будет с «Манчестер Сити», у которого пунктов больше ста? Эта тема заиграла новыми красками. Можно ждать очень жесткой кары. Но еще неизвестно, по каким пунктам удастся доказать вину. Да и срок давности нарушений уже великоват. Но наблюдать будет интересно.

Собственно, об этом думает футбольное сообщество в Англии. Вот, например, что сказал Джейми Каррагер:

Вычет десяти очков кажется чрезмерным и неправильным, учитывая, что «Эвертон» полностью сотрудничал с Премьер-Лигой. Или было бы лучше, если бы он уклонялся и пытался затянуть расследование, как это делают другие клубы? Пока другие клубы не будут наказаны за подобное же, «Эвертон» будет чувствовать себя использованным для каких-то демонстрационных целей.

Более краток был Гари Линекер: Учитывая, что «Эвертон» лишили десяти очков, будет очень интересно посмотреть, применят ли санкции к другим клубам.