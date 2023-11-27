«Крылья Советов» забили самый поздний мяч в истории РПЛ

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сегодня, 13:34

Нападающий «Крыльев Советов» забил самый поздний мяч в истории РПЛ в матче 16-го тура против «Локомотива» на отметке 101:34.

Ранее самым поздним голом был мяч Ивелина Попова за «Ростов» против «Краснодара» в июле 2020 года (100:55).