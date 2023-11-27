«Крылья Советов» забили самый поздний мяч в истории РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил самый поздний мяч в истории РПЛ в матче 16-го тура против «Локомотива» на отметке 101:34.
Ранее самым поздним голом был мяч Ивелина Попова за «Ростов» против «Краснодара» в июле 2020 года (100:55).
|Крылья Советов3 : 3Локомотив
|Матч завершен
Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил самый поздний мяч в истории РПЛ в матче 16-го тура против «Локомотива» на отметке 101:34.
Ранее самым поздним голом был мяч Ивелина Попова за «Ростов» против «Краснодара» в июле 2020 года (100:55).