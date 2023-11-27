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«Крылья Советов» забили самый поздний мяч в истории РПЛ

сегодня, 13:34
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре забил самый поздний мяч в истории РПЛ в матче 16-го тура против «Локомотива» на отметке 101:34.

Ранее самым поздним голом был мяч Ивелина Попова за «Ростов» против «Краснодара» в июле 2020 года (100:55).

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Все комментарии
wa2u64jtrmtu
wa2u64jtrmtu
сегодня в 14:14
Лучше поздно забить чем никогда
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:56
Главное , что этот гол принёс пользу команде.
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