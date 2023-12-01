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Ренан перейдёт в европейский клуб за 25 миллионов евро

сегодня, 11:10

Защитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии Роберт Ренан может перебраться в Европу за 25 миллионов евро. Банковская изоляция России не позволит получить выплаты от европейского клуба. Поэтому игрок отправится в аренду в «Коринтианс», а оттуда будет продан в Европу. Переговоры между бразильским клубом и «Зенитом» уже начались.

Ренан перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан на 5 лет. В текущем сезоне на счету бразильца 8 матчей и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

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сегодня в 12:37
Ренан перейдёт в европейский клуб за 25 миллионов евро


Все это больше похоже на сон Гены Орлова
DAD81
DAD81
сегодня в 12:12
Не могу понять кто у них постоянно покупает за такие деньги? Что-то однозначно мутят.
dyupcx2p7qqu
dyupcx2p7qqu
сегодня в 11:50
Не впечатлил. Ну ничего, можно будет еще троих взять вместо него
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:48
Интересно, кто отвалит двадцать пять миллионов за игрока, который даже нерегулярно выходит в основе команды.
112910415
112910415
сегодня в 11:43
на вид дороговато )
pomor45
pomor45
сегодня в 11:39
Продать за 25 то, что стоит 9? Фигня!
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