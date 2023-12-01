Ренан перейдёт в европейский клуб за 25 миллионов евро

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сегодня, 11:10

Защитник «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии может перебраться в Европу за 25 миллионов евро. Банковская изоляция России не позволит получить выплаты от европейского клуба. Поэтому игрок отправится в аренду в «Коринтианс», а оттуда будет продан в Европу. Переговоры между бразильским клубом и «Зенитом» уже начались.

Ренан перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан на 5 лет. В текущем сезоне на счету бразильца 8 матчей и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 9 миллионов евро.