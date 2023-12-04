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Газизов: «Есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов»

сегодня, 19:47

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможных трансферах клуба ближайшей зимой.

У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют, и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, наметки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдет для нас со знаком «плюс». Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 21:32
Уфу потопил. Теперь высосет все из махачкалинского динамо. После него выжженной поле остаётся. Спартак вон тоже до сих пор не отошёл,хотя пробыл он там недолго
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:10
Газизов в Спартаке и в Уфе чудил с трансферами не по-детски, теперь в Махачкале будет клубный бюджет осваивать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:50
Похоже , что то на начало торга со стороны Газизова, иначе зачем было озвучивать про интересные предложения.
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