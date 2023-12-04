Газизов: «Есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» высказался о возможных трансферах клуба ближайшей зимой.

У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют, и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, наметки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдет для нас со знаком «плюс». Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста.