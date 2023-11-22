«Ростов» сыграет с «Пари НН» в особой форме

«Ростов» подготовил к матчу с «Пари НН» в РПЛ особую форму.
Над эмблемой команды у каждого игрока будет нанесено имя его матери.
Таким образом южане решили отпраздновать День матери.
«Ростов» подготовил к матчу с «Пари НН» в РПЛ особую форму.
Над эмблемой команды у каждого игрока будет нанесено имя его матери.
Таким образом южане решили отпраздновать День матери.
Так, что внимание с именем на футболке в день матери куда лучше чем какая то вещь, которую можно купить в любой другой день, даже не в праздник.
Лучший подарок для родителей это внимание и любовь детей!!!
Так, что внимание с именем на футболке в день матери куда лучше чем какая то вещь, которую можно купить в любой другой день, даже не в праздник.
Лучший подарок для родителей это внимание и любовь детей!!!
Голосую "За"!
Голосую "За"!