Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ростов» сыграет с «Пари НН» в особой форме

вчера, 18:22
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН26.11.2023 в 19:00 Не начался

«Ростов» подготовил к матчу с «Пари НН» в РПЛ особую форму.

Над эмблемой команды у каждого игрока будет нанесено имя его матери.

Таким образом южане решили отпраздновать День матери.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПредставлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги
17 ноября Фото
Неймар побрился налысо
13 ноября Фото
Официально«Крылья Советов» выйдут на матч с «Уралом» в специальной форме
11 ноября Фото
Игрок «Тюмени» вышел на матч Первой лиги в необычной майке
05 ноября Видео
Появилось фото четвёртого комплекта формы ПСЖ
01 ноября Фото
«Динамо» сыграет против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина
29 октября Фото
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 10:31
Ну да, конечно, в такой день нужно внимание, а ещё в день рождения и, может быть, на 8 марта. Так?)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:52
По такой логике подарок это полная фигня, ведь куда важнее не подарок, а внимание.
Так, что внимание с именем на футболке в день матери куда лучше чем какая то вещь, которую можно купить в любой другой день, даже не в праздник.
Лучший подарок для родителей это внимание и любовь детей!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:08
Гораздо приятней, для матери, не её имя на футболке, а хороший подарок от сына.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55
Хорошее дело!
Голосую "За"!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:37
Главное, что не стали менять свои традиционные цвета на черный.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:06
Данная акция намного лучше размещения видео со спорным или оскорбительным содержимым на ютуб-канале
shlomo
shlomo
вчера в 18:50
Молодцы, хорошо придумали.... обязательно посмотрю этот матч!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 