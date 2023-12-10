МЮ после Фергюсона проиграл дома 35 матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).
МЮ после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона проиграл больше домашних поединков в Премьер-Лиге (35), чем за 21 сезон под руководством шотландца (34). Фергюсон покинул клуб в мае 2013 года.
Постоянная смена клубов в топ-4 не объясняет, что конкуренция стала выше, скорее всего уровень тренеров за исключением Ливерпуля и МС одинаковый или бюджеты приравнялись. Возможно прочно будет в топ-4 Эмери в дальнейшем.
Все таки надо сравнивать выступление английских команд в ЛЧ и если сравнить особенно период середины 00-х, то обязательно какая-то из английских команд играла в финале ЛЧ. А если взять отрезок за последние 5-6 лет, то в финалах ЛЧ играли всего 3 английские команды это Ливерпуль, МС и Тоттенхэм при этом стабильно играл только Ливерпуль и МС и при этом была пауза.
Если Тоттенхэм в 2019 году дошёл до финала ЛЧ, а сейчас он играет в ЛЧ, то его нельзя считать топом, но некоторые включают шпор в топ-6 или в топ-7, а ведь такого понятия нет. Тоттенхэм сейчас не топ и они не играют в ЛЧ, а при Жозе они вылетели на стадии 1/8 от Лейпцига, а таких команд очень много кто вылетел на стадии 1/8 можно в пример поставить тот Лейпциг и Менхенгладбах, но от этого Бундеслига не станет сильнее.
Постоянная смена клубов в топ-4 не объясняет, что конкуренция стала выше, скорее всего уровень тренеров за исключением Ливерпуля и МС одинаковый или бюджеты приравнялись. Возможно прочно будет в топ-4 Эмери в дальнейшем.
Все таки надо сравнивать выступление английских команд в ЛЧ и если сравнить особенно период середины 00-х, то обязательно какая-то из английских команд играла в финале ЛЧ. А если взять отрезок за последние 5-6 лет, то в финалах ЛЧ играли всего 3 английские команды это Ливерпуль, МС и Тоттенхэм при этом стабильно играл только Ливерпуль и МС и при этом была пауза.
Если Тоттенхэм в 2019 году дошёл до финала ЛЧ, а сейчас он играет в ЛЧ, то его нельзя считать топом, но некоторые включают шпор в топ-6 или в топ-7, а ведь такого понятия нет. Тоттенхэм сейчас не топ и они не играют в ЛЧ, а при Жозе они вылетели на стадии 1/8 от Лейпцига, а таких команд очень много кто вылетел на стадии 1/8 можно в пример поставить тот Лейпциг и Менхенгладбах, но от этого Бундеслига не станет сильнее.
и стоит отметить величие карлика
играя в сша, решает судьбу АПЛ
станет лучшим ее игроком, как и европы в целом
и стоит отметить величие карлика
играя в сша, решает судьбу АПЛ
станет лучшим ее игроком, как и европы в целом