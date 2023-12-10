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МЮ после Фергюсона проиграл дома 35 матчей в АПЛ

сегодня, 00:06

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).

МЮ после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона проиграл больше домашних поединков в Премьер-Лиге (35), чем за 21 сезон под руководством шотландца (34). Фергюсон покинул клуб в мае 2013 года.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Не согласен, в 90-00х годах были сильные клубы. Опять таки разница играла лишь в бюджете как и сейчас. Сейчас лишь этот бюджет у клубов вырос, а игроки те же. Они не стали быстрее или ментальность у них выросла, ворота не стали меньше и т.д. На самом деле в те времена были хорошие игроки и у середняков.
Постоянная смена клубов в топ-4 не объясняет, что конкуренция стала выше, скорее всего уровень тренеров за исключением Ливерпуля и МС одинаковый или бюджеты приравнялись. Возможно прочно будет в топ-4 Эмери в дальнейшем.
Все таки надо сравнивать выступление английских команд в ЛЧ и если сравнить особенно период середины 00-х, то обязательно какая-то из английских команд играла в финале ЛЧ. А если взять отрезок за последние 5-6 лет, то в финалах ЛЧ играли всего 3 английские команды это Ливерпуль, МС и Тоттенхэм при этом стабильно играл только Ливерпуль и МС и при этом была пауза.
Если Тоттенхэм в 2019 году дошёл до финала ЛЧ, а сейчас он играет в ЛЧ, то его нельзя считать топом, но некоторые включают шпор в топ-6 или в топ-7, а ведь такого понятия нет. Тоттенхэм сейчас не топ и они не играют в ЛЧ, а при Жозе они вылетели на стадии 1/8 от Лейпцига, а таких команд очень много кто вылетел на стадии 1/8 можно в пример поставить тот Лейпциг и Менхенгладбах, но от этого Бундеслига не станет сильнее.
raj3mbdvhhjc
raj3mbdvhhjc
сегодня в 08:02
Раньше в АПЛ не было столько сильных клубов
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:43
Да в те времена не было такой конкуренции. Сейчас же включая топов 8-9 команд могут отобрать очки..
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:37
То ли еще будет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:46
Да против такой "арифметики" возразить не чего - числа говорят сами за себя...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
Ясно, что это был великий тренер.
Вещий
Вещий
сегодня в 05:27
Нужно искать второго Сэра Алекса.....
FenixSL
FenixSL ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:56
несомненно
и стоит отметить величие карлика
играя в сша, решает судьбу АПЛ
станет лучшим ее игроком, как и европы в целом
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:16
Неужели и тут Роналду виноват?))
Гость
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