Эмери впервые за 14 матчей обыграл Гвардиолу

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сегодня, 08:38

«Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» в матче АПЛ (1:0).

, который на данный момент возглавляет «львов», выиграл у команды впервые в карьере.

В 10 играх между этими наставниками первый из них руководил «Валенсией», а второй — «Барселоной». После этого противостояние между специалистами обрело вид поединка «Арсенала» с МС (2 матча), а теперь состоялась вторая встреча «Астон Виллы» с «Манчестер Сити».

До этого дня Гвардиола одержал победу в 9 играх, 4 раза была ничья (последняя — в 2012 году).