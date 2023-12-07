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Эмери впервые за 14 матчей обыграл Гвардиолу

сегодня, 08:38
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Астон Вилла» одолела «Манчестер Сити» в матче АПЛ (1:0).

Унаи Эмери, который на данный момент возглавляет «львов», выиграл у команды Пепа Гвардиолы впервые в карьере.

В 10 играх между этими наставниками первый из них руководил «Валенсией», а второй — «Барселоной». После этого противостояние между специалистами обрело вид поединка «Арсенала» с МС (2 матча), а теперь состоялась вторая встреча «Астон Виллы» с «Манчестер Сити».

До этого дня Гвардиола одержал победу в 9 играх, 4 раза была ничья (последняя — в 2012 году).

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:43, ред.
Кроме огненного, обычного для АПЛ, футбола, чудеса творили вратари. Давно такой игры киперов не видел. Смотрел на Эмери, который работал в РПЛ, и думал, куда всё ушло ?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:26
Добротный тренер Унаи. Посмотрел бы я на него в Реале
112910415
112910415
сегодня в 10:02
всё подчинил Эмери одной цели - победить Гвардиолу !
и теперь подобрал правильный клуб ! )
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 09:46
Футбол АВ показала очень хорошего качества..
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 09:41
Возглавлял бы Эмери Барсу и Сити, а Пеп - Арсенал и мышек, то и счёт мог быть совершенно противоположным! :)
Elliada
Elliada
сегодня в 09:17
Все бывает впервые. Победил тот, кто был лучше.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ c56c24y4sae9 (раскрыть)
сегодня в 09:13
Тренеришка - это до того, как они со Слуцкером начали матерное шоу вести. Сейчас будет не тренеришка, а там десяток слов подряд только будет запикано, и ещё про его родственников нехорошие вещи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:10
Где Дзюба и, где Эмери. Так и надо доказывать всем и себе в том числе, что ты не *ер собачий. Лишь.бы здоровье было.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:58
Теперь у Эмери есть и Гвардиола в коллекции
c56c24y4sae9
c56c24y4sae9
сегодня в 08:56
Значит теперь по мнению Теребонтия шарлатан тренеришка
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