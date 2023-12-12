«Спартак» не собирается продлевать контракт с Мозесом

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вчера, 11:58

По данным источника, «Спартак» не планирует продлевать соглашение с полузащитником .

Текущий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В октябре 2020 года нигериец перешёл в команду на правах аренды из «Челси», в июле 2021-го «Спартак» выкупил футболиста.