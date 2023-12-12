«Спартак» не собирается продлевать контракт с Мозесом

По данным источника, «Спартак» не планирует продлевать соглашение с полузащитником Виктором Мозесом.
Текущий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В октябре 2020 года нигериец перешёл в команду на правах аренды из «Челси», в июле 2021-го «Спартак» выкупил футболиста.
а в защите и раньше не блистал
а в защите и раньше не блистал
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Может в этом причина и кроется...
В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Может в этом причина и кроется...
Перестал устраивать?
Перестал устраивать?