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«Спартак» не собирается продлевать контракт с Мозесом

вчера, 11:58

По данным источника, «Спартак» не планирует продлевать соглашение с полузащитником Виктором Мозесом.

Текущий контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В октябре 2020 года нигериец перешёл в команду на правах аренды из «Челси», в июле 2021-го «Спартак» выкупил футболиста.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:58
После травмы так и не пришел в себя. Начинал неплохо.
112910415
112910415
вчера в 12:43
постарел, потерял остроту в атаке
а в защите и раньше не блистал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ edg3ynry4hy2 (раскрыть)
вчера в 12:30, ред.
Был бы любой другой игрок, я, может быть, и внимания не обратил. Но для меня Мозес, несмотря на низкую результативность, является одним из лучших игроков чемпионата. Если уйдёт, лично мне будет очень жаль.
Спасибо за ответ.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:27
Верное решение.Нахрен не нужен-с ним как в меньшинстве уже. Туда же литвинова умярова с зобой. А в центр к Пруцеву с Мартинсом опорник нужен железный. И центрнап на замену соболю
edg3ynry4hy2
edg3ynry4hy2 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:15
В источнике:
В сезоне-2023/24 33-летний нигериец забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Может в этом причина и кроется...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:09
Черти, причину - то назовите. Или этот источник - мистер "х" ?
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:03
А что так?
Перестал устраивать?
Гость
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