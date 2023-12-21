Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления.
Вратарь: Мик Меньян («Милан»).
Защитники: Тео Эрнандес («Милан»), Алессандро Бастони («Интер»), Бремер («Ювентус»), Бенжамен Павар («Интер»).
Полузащитник: Рафаэл Леау («Милан»), Тейн Копмейнерс («Аталанта»), Николо Барелла («Интер»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»).
Ранее Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших и подорожавших игроков Серии А.