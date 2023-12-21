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Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков Серии А

вчера, 16:34

Портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков Серии А по итогам обновления.

Вратарь: Мик Меньян («Милан»).

Защитники: Тео Эрнандес («Милан»), Алессандро Бастони («Интер»), Бремер («Ювентус»), Бенжамен Павар («Интер»).

Полузащитник: Рафаэл Леау («Милан»), Тейн Копмейнерс («Аталанта»), Николо Барелла («Интер»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»).

Ранее Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших и подорожавших игроков Серии А.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
вчера в 18:48
А что по чем?
Capral
Capral ответ altin (раскрыть)
вчера в 17:44
Это всё временные цены, в зависимости от ситуации. Никогда особо не напрягался по этому поводу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:17
А где цены-то???
altin
altin
вчера в 16:47
Павар дороже ДиМарко? Копмейнерс дороже Рейндерса, Замбо-Ангисса или Беннасера? Да и Хвича чет завышен на прошлогоднем хайпе
a7972gtf9s5v
a7972gtf9s5v
вчера в 16:36
Приличная сборная бы насобиралась
Гость
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